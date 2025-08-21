SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Alex I
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 411%
VantageInternational-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
385
Bénéfice trades:
281 (72.98%)
Perte trades:
104 (27.01%)
Meilleure transaction:
6 386.64 HKD
Pire transaction:
-209.33 HKD
Bénéfice brut:
35 521.02 HKD (46 710 pips)
Perte brute:
-6 208.38 HKD (42 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (5 209.45 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 158.45 HKD (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
99.06%
Charge de dépôt maximale:
46.67%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
44.05
Longs trades:
278 (72.21%)
Courts trades:
107 (27.79%)
Facteur de profit:
5.72
Rendement attendu:
76.14 HKD
Bénéfice moyen:
126.41 HKD
Perte moyenne:
-59.70 HKD
Pertes consécutives maximales:
7 (-633.72 HKD)
Perte consécutive maximale:
-636.15 HKD (5)
Croissance mensuelle:
120.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
665.46 HKD (1.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.59% (633.72 HKD)
Par fonds propres:
54.70% (6 806.95 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 267
AUDUSD 75
NZDCAD 41
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.5K
AUDUSD 662
NZDCAD 654
AUDCAD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.5K
AUDUSD -362
NZDCAD 3.1K
AUDCAD 300
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 386.64 HKD
Pire transaction: -209 HKD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5 209.45 HKD
Perte consécutive maximale: -633.72 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.38 × 13
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alex I
30 USD par mois
411%
0
0
USD
21K
HKD
10
100%
385
72%
99%
5.72
76.14
HKD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.