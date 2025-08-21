- Croissance
Trades:
385
Bénéfice trades:
281 (72.98%)
Perte trades:
104 (27.01%)
Meilleure transaction:
6 386.64 HKD
Pire transaction:
-209.33 HKD
Bénéfice brut:
35 521.02 HKD (46 710 pips)
Perte brute:
-6 208.38 HKD (42 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (5 209.45 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 158.45 HKD (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
99.06%
Charge de dépôt maximale:
46.67%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
44.05
Longs trades:
278 (72.21%)
Courts trades:
107 (27.79%)
Facteur de profit:
5.72
Rendement attendu:
76.14 HKD
Bénéfice moyen:
126.41 HKD
Perte moyenne:
-59.70 HKD
Pertes consécutives maximales:
7 (-633.72 HKD)
Perte consécutive maximale:
-636.15 HKD (5)
Croissance mensuelle:
120.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
665.46 HKD (1.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.59% (633.72 HKD)
Par fonds propres:
54.70% (6 806.95 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|267
|AUDUSD
|75
|NZDCAD
|41
|AUDCAD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|662
|NZDCAD
|654
|AUDCAD
|2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-362
|NZDCAD
|3.1K
|AUDCAD
|300
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6 386.64 HKD
Pire transaction: -209 HKD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5 209.45 HKD
Perte consécutive maximale: -633.72 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
|0.38 × 13
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
|3.75 × 4
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
