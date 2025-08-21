- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
628
Negociações com lucro:
446 (71.01%)
Negociações com perda:
182 (28.98%)
Melhor negociação:
6 386.64 HKD
Pior negociação:
-2 087.43 HKD
Lucro bruto:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
Perda bruta:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (5 209.45 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
9 158.45 HKD (10)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
99.06%
Depósito máximo carregado:
46.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.88
Negociações longas:
437 (69.59%)
Negociações curtas:
191 (30.41%)
Fator de lucro:
2.87
Valor esperado:
55.14 HKD
Lucro médio:
119.09 HKD
Perda média:
-101.56 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-8 739.62 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-8 739.62 HKD (12)
Crescimento mensal:
-15.30%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
8 934.98 HKD (16.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.75% (8 934.98 HKD)
Pelo Capital Líquido:
54.70% (6 806.95 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|390
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|72
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|193
|NZDCAD
|716
|AUDCAD
|130
|AUDNZD
|12
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-839
|AUDUSD
|-7.8K
|NZDCAD
|7.9K
|AUDCAD
|4.3K
|AUDNZD
|1.2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 386.64 HKD
Pior negociação: -2 087 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +5 209.45 HKD
Máxima perda consecutiva: -8 739.62 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
