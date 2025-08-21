SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Alex I
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 509%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
628
Negociações com lucro:
446 (71.01%)
Negociações com perda:
182 (28.98%)
Melhor negociação:
6 386.64 HKD
Pior negociação:
-2 087.43 HKD
Lucro bruto:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
Perda bruta:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (5 209.45 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
9 158.45 HKD (10)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
99.06%
Depósito máximo carregado:
46.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.88
Negociações longas:
437 (69.59%)
Negociações curtas:
191 (30.41%)
Fator de lucro:
2.87
Valor esperado:
55.14 HKD
Lucro médio:
119.09 HKD
Perda média:
-101.56 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-8 739.62 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-8 739.62 HKD (12)
Crescimento mensal:
-15.30%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
8 934.98 HKD (16.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.75% (8 934.98 HKD)
Pelo Capital Líquido:
54.70% (6 806.95 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 390
AUDUSD 125
NZDCAD 72
AUDCAD 33
AUDNZD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 3.4K
AUDUSD 193
NZDCAD 716
AUDCAD 130
AUDNZD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -839
AUDUSD -7.8K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 4.3K
AUDNZD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 386.64 HKD
Pior negociação: -2 087 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +5 209.45 HKD
Máxima perda consecutiva: -8 739.62 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.27 × 15
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 07:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
