A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 RoboForex-Pro-2 1.27 × 15 XMTrading-Real 254 2.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 2.00 × 2 Pepperstone-Edge04 3.75 × 4 ATFXGM8-Live 5.00 × 1