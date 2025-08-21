- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
628
Прибыльных трейдов:
446 (71.01%)
Убыточных трейдов:
182 (28.98%)
Лучший трейд:
6 386.64 HKD
Худший трейд:
-2 087.43 HKD
Общая прибыль:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
Общий убыток:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (5 209.45 HKD)
Макс. прибыль в серии:
9 158.45 HKD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
46.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
437 (69.59%)
Коротких трейдов:
191 (30.41%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
55.14 HKD
Средняя прибыль:
119.09 HKD
Средний убыток:
-101.56 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-8 739.62 HKD)
Макс. убыток в серии:
-8 739.62 HKD (12)
Прирост в месяц:
-15.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
8 934.98 HKD (16.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.75% (8 934.98 HKD)
По эквити:
54.70% (6 806.95 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|390
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|72
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|193
|NZDCAD
|716
|AUDCAD
|130
|AUDNZD
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-839
|AUDUSD
|-7.8K
|NZDCAD
|7.9K
|AUDCAD
|4.3K
|AUDNZD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 386.64 HKD
Худший трейд: -2 087 HKD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +5 209.45 HKD
Макс. убыток в серии: -8 739.62 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|1.27 × 15
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|3.75 × 4
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
