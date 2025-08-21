СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Alex I
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 509%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
628
Прибыльных трейдов:
446 (71.01%)
Убыточных трейдов:
182 (28.98%)
Лучший трейд:
6 386.64 HKD
Худший трейд:
-2 087.43 HKD
Общая прибыль:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
Общий убыток:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (5 209.45 HKD)
Макс. прибыль в серии:
9 158.45 HKD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
46.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
437 (69.59%)
Коротких трейдов:
191 (30.41%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
55.14 HKD
Средняя прибыль:
119.09 HKD
Средний убыток:
-101.56 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-8 739.62 HKD)
Макс. убыток в серии:
-8 739.62 HKD (12)
Прирост в месяц:
-15.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
8 934.98 HKD (16.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.75% (8 934.98 HKD)
По эквити:
54.70% (6 806.95 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 390
AUDUSD 125
NZDCAD 72
AUDCAD 33
AUDNZD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 3.4K
AUDUSD 193
NZDCAD 716
AUDCAD 130
AUDNZD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -839
AUDUSD -7.8K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 4.3K
AUDNZD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 386.64 HKD
Худший трейд: -2 087 HKD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +5 209.45 HKD
Макс. убыток в серии: -8 739.62 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.27 × 15
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 07:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.