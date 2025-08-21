SeñalesSecciones
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 509%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
628
Transacciones Rentables:
446 (71.01%)
Transacciones Irrentables:
182 (28.98%)
Mejor transacción:
6 386.64 HKD
Peor transacción:
-2 087.43 HKD
Beneficio Bruto:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (5 209.45 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 158.45 HKD (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
99.06%
Carga máxima del depósito:
46.67%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.88
Transacciones Largas:
437 (69.59%)
Transacciones Cortas:
191 (30.41%)
Factor de Beneficio:
2.87
Beneficio Esperado:
55.14 HKD
Beneficio medio:
119.09 HKD
Pérdidas medias:
-101.56 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-8 739.62 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 739.62 HKD (12)
Crecimiento al mes:
-15.30%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 HKD
Máxima:
8 934.98 HKD (16.85%)
Reducción relativa:
De balance:
32.75% (8 934.98 HKD)
De fondos:
54.70% (6 806.95 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 390
AUDUSD 125
NZDCAD 72
AUDCAD 33
AUDNZD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 3.4K
AUDUSD 193
NZDCAD 716
AUDCAD 130
AUDNZD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -839
AUDUSD -7.8K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 4.3K
AUDNZD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 386.64 HKD
Peor transacción: -2 087 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +5 209.45 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 739.62 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.27 × 15
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 07:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
