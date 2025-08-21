- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
628
Transacciones Rentables:
446 (71.01%)
Transacciones Irrentables:
182 (28.98%)
Mejor transacción:
6 386.64 HKD
Peor transacción:
-2 087.43 HKD
Beneficio Bruto:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (5 209.45 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 158.45 HKD (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
99.06%
Carga máxima del depósito:
46.67%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.88
Transacciones Largas:
437 (69.59%)
Transacciones Cortas:
191 (30.41%)
Factor de Beneficio:
2.87
Beneficio Esperado:
55.14 HKD
Beneficio medio:
119.09 HKD
Pérdidas medias:
-101.56 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-8 739.62 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 739.62 HKD (12)
Crecimiento al mes:
-15.30%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 HKD
Máxima:
8 934.98 HKD (16.85%)
Reducción relativa:
De balance:
32.75% (8 934.98 HKD)
De fondos:
54.70% (6 806.95 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|390
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|72
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|193
|NZDCAD
|716
|AUDCAD
|130
|AUDNZD
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-839
|AUDUSD
|-7.8K
|NZDCAD
|7.9K
|AUDCAD
|4.3K
|AUDNZD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6 386.64 HKD
Peor transacción: -2 087 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +5 209.45 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 739.62 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|1.27 × 15
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|3.75 × 4
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
509%
0
0
USD
USD
16K
HKD
HKD
18
100%
628
71%
99%
2.87
55.14
HKD
HKD
55%
1:500