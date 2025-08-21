信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Alex I
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 509%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
628
盈利交易:
446 (71.01%)
亏损交易:
182 (28.98%)
最好交易:
6 386.64 HKD
最差交易:
-2 087.43 HKD
毛利:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
毛利亏损:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
最大连续赢利:
45 (5 209.45 HKD)
最大连续盈利:
9 158.45 HKD (10)
夏普比率:
0.14
交易活动:
99.06%
最大入金加载:
46.67%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.88
长期交易:
437 (69.59%)
短期交易:
191 (30.41%)
利润因子:
2.87
预期回报:
55.14 HKD
平均利润:
119.09 HKD
平均损失:
-101.56 HKD
最大连续失误:
12 (-8 739.62 HKD)
最大连续亏损:
-8 739.62 HKD (12)
每月增长:
-15.30%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
8 934.98 HKD (16.85%)
相对跌幅:
结余:
32.75% (8 934.98 HKD)
净值:
54.70% (6 806.95 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 390
AUDUSD 125
NZDCAD 72
AUDCAD 33
AUDNZD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 3.4K
AUDUSD 193
NZDCAD 716
AUDCAD 130
AUDNZD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -839
AUDUSD -7.8K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 4.3K
AUDNZD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 386.64 HKD
最差交易: -2 087 HKD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +5 209.45 HKD
最大连续亏损: -8 739.62 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.27 × 15
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 07:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Alex I
每月30 USD
509%
0
0
USD
16K
HKD
18
100%
628
71%
99%
2.87
55.14
HKD
55%
1:500
复制

