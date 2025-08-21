- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
628
盈利交易:
446 (71.01%)
亏损交易:
182 (28.98%)
最好交易:
6 386.64 HKD
最差交易:
-2 087.43 HKD
毛利:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
毛利亏损:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
最大连续赢利:
45 (5 209.45 HKD)
最大连续盈利:
9 158.45 HKD (10)
夏普比率:
0.14
交易活动:
99.06%
最大入金加载:
46.67%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.88
长期交易:
437 (69.59%)
短期交易:
191 (30.41%)
利润因子:
2.87
预期回报:
55.14 HKD
平均利润:
119.09 HKD
平均损失:
-101.56 HKD
最大连续失误:
12 (-8 739.62 HKD)
最大连续亏损:
-8 739.62 HKD (12)
每月增长:
-15.30%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
8 934.98 HKD (16.85%)
相对跌幅:
结余:
32.75% (8 934.98 HKD)
净值:
54.70% (6 806.95 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|390
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|72
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|193
|NZDCAD
|716
|AUDCAD
|130
|AUDNZD
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-839
|AUDUSD
|-7.8K
|NZDCAD
|7.9K
|AUDCAD
|4.3K
|AUDNZD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 386.64 HKD
最差交易: -2 087 HKD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +5 209.45 HKD
最大连续亏损: -8 739.62 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
509%
0
0
USD
USD
16K
HKD
HKD
18
100%
628
71%
99%
2.87
55.14
HKD
HKD
55%
1:500