- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
633
Gewinntrades:
448 (70.77%)
Verlusttrades:
185 (29.23%)
Bester Trade:
6 386.64 HKD
Schlechtester Trade:
-2 087.43 HKD
Bruttoprofit:
53 286.44 HKD (79 742 pips)
Bruttoverlust:
-18 559.07 HKD (75 665 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (5 209.45 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 158.45 HKD (10)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
99.06%
Max deposit load:
46.67%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.89
Long-Positionen:
442 (69.83%)
Short-Positionen:
191 (30.17%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
54.86 HKD
Durchschnittlicher Profit:
118.94 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-100.32 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-8 739.62 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 739.62 HKD (12)
Wachstum pro Monat :
-24.32%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
8 934.98 HKD (16.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.75% (8 934.98 HKD)
Kapital:
54.70% (6 806.95 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|390
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|72
|AUDCAD
|38
|AUDNZD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|193
|NZDCAD
|716
|AUDCAD
|142
|AUDNZD
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-839
|AUDUSD
|-7.8K
|NZDCAD
|7.9K
|AUDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|1.27 × 15
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|3.75 × 4
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
513%
0
0
USD
USD
16K
HKD
HKD
18
100%
633
70%
99%
2.87
54.86
HKD
HKD
55%
1:500