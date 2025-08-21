SignaleKategorien
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 513%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
633
Gewinntrades:
448 (70.77%)
Verlusttrades:
185 (29.23%)
Bester Trade:
6 386.64 HKD
Schlechtester Trade:
-2 087.43 HKD
Bruttoprofit:
53 286.44 HKD (79 742 pips)
Bruttoverlust:
-18 559.07 HKD (75 665 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (5 209.45 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 158.45 HKD (10)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
99.06%
Max deposit load:
46.67%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.89
Long-Positionen:
442 (69.83%)
Short-Positionen:
191 (30.17%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
54.86 HKD
Durchschnittlicher Profit:
118.94 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-100.32 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-8 739.62 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 739.62 HKD (12)
Wachstum pro Monat :
-24.32%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
8 934.98 HKD (16.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.75% (8 934.98 HKD)
Kapital:
54.70% (6 806.95 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 390
AUDUSD 125
NZDCAD 72
AUDCAD 38
AUDNZD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3.4K
AUDUSD 193
NZDCAD 716
AUDCAD 142
AUDNZD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -839
AUDUSD -7.8K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 3.7K
AUDNZD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 386.64 HKD
Schlechtester Trade: -2 087 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 209.45 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 739.62 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.27 × 15
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 07:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
