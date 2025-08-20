- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
117 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (50.00%)
En iyi işlem:
109.90 USD
En kötü işlem:
-77.18 USD
Brüt kâr:
2 429.53 USD (3 442 930 pips)
Brüt zarar:
-2 644.47 USD (2 993 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (189.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
189.11 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
87.27%
Maks. mevduat yükü:
6.37%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
117 (50.00%)
Satış işlemleri:
117 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.92 USD
Ortalama kâr:
20.77 USD
Ortalama zarar:
-22.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-100.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.65 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.86%
Yıllık tahmin:
-71.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.88 USD
Maksimum:
325.55 USD (39.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.34% (325.55 USD)
Varlığa göre:
5.18% (32.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|123
|XAUUSD
|109
|ETHUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|149
|XAUUSD
|-358
|ETHUSD
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|473K
|XAUUSD
|-19K
|ETHUSD
|-5.4K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +109.90 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +189.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
|
TTCM-Live2
|4.00 × 1
EA (trading robot)
max. drawdown <40%
Do not close the trade yourself.
max. drawdown <40%
Do not close the trade yourself.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-28%
0
0
USD
USD
565
USD
USD
13
100%
234
50%
87%
0.91
-0.92
USD
USD
39%
1:500