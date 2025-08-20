SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Roger
Tantatat Pitaksakpong

Gold Roger

Tantatat Pitaksakpong
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -28%
Tickmill-Live08
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
117 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (50.00%)
En iyi işlem:
109.90 USD
En kötü işlem:
-77.18 USD
Brüt kâr:
2 429.53 USD (3 442 930 pips)
Brüt zarar:
-2 644.47 USD (2 993 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (189.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
189.11 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
87.27%
Maks. mevduat yükü:
6.37%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
117 (50.00%)
Satış işlemleri:
117 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.92 USD
Ortalama kâr:
20.77 USD
Ortalama zarar:
-22.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-100.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.65 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.86%
Yıllık tahmin:
-71.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.88 USD
Maksimum:
325.55 USD (39.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.34% (325.55 USD)
Varlığa göre:
5.18% (32.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 123
XAUUSD 109
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 149
XAUUSD -358
ETHUSD -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 473K
XAUUSD -19K
ETHUSD -5.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.90 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +189.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
TTCM-Live2
4.00 × 1
29 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
EA (trading robot)
max. drawdown <40%
Do not close the trade yourself.
İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Roger
Ayda 100 USD
-28%
0
0
USD
565
USD
13
100%
234
50%
87%
0.91
-0.92
USD
39%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.