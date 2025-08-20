- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
511
Transacciones Rentables:
245 (47.94%)
Transacciones Irrentables:
266 (52.05%)
Mejor transacción:
109.90 USD
Peor transacción:
-77.18 USD
Beneficio Bruto:
3 810.69 USD (8 213 247 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 316.07 USD (8 444 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (111.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
189.11 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
45.45%
Carga máxima del depósito:
6.91%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.91
Transacciones Largas:
249 (48.73%)
Transacciones Cortas:
262 (51.27%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.99 USD
Beneficio medio:
15.55 USD
Pérdidas medias:
-16.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-146.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-156.65 USD (5)
Crecimiento al mes:
-28.50%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
505.38 USD
Máxima:
552.89 USD (66.81%)
Reducción relativa:
De balance:
66.81% (552.89 USD)
De fondos:
6.41% (38.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|263
|ETHUSD
|133
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-72
|ETHUSD
|-66
|XAUUSD
|-368
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-145K
|ETHUSD
|-67K
|XAUUSD
|-18K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +109.90 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +111.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -146.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
|
TTCM-Live2
|4.00 × 1
otros 29...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
[Started in October, 2025]
Trade BTC and ETH only
Trade 24 hr./7 days
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $150 Recommended
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
-65%
0
0
USD
USD
275
USD
USD
26
100%
511
47%
45%
0.88
-0.99
USD
USD
67%
1:500