SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CryptoBro
Tantatat Pitaksakpong

CryptoBro

Tantatat Pitaksakpong
0 comentarios
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -65%
Tickmill-Live08
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
511
Transacciones Rentables:
245 (47.94%)
Transacciones Irrentables:
266 (52.05%)
Mejor transacción:
109.90 USD
Peor transacción:
-77.18 USD
Beneficio Bruto:
3 810.69 USD (8 213 247 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 316.07 USD (8 444 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (111.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
189.11 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
45.45%
Carga máxima del depósito:
6.91%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.91
Transacciones Largas:
249 (48.73%)
Transacciones Cortas:
262 (51.27%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.99 USD
Beneficio medio:
15.55 USD
Pérdidas medias:
-16.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-146.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-156.65 USD (5)
Crecimiento al mes:
-28.50%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
505.38 USD
Máxima:
552.89 USD (66.81%)
Reducción relativa:
De balance:
66.81% (552.89 USD)
De fondos:
6.41% (38.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 263
ETHUSD 133
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -72
ETHUSD -66
XAUUSD -368
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -145K
ETHUSD -67K
XAUUSD -18K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +109.90 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +111.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -146.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
TTCM-Live2
4.00 × 1
otros 29...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

[Started in October, 2025]

Trade BTC and ETH only

Trade 24 hr./7 days

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $150 Recommended

No hay comentarios
2025.11.23 02:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CryptoBro
50 USD al mes
-65%
0
0
USD
275
USD
26
100%
511
47%
45%
0.88
-0.99
USD
67%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.