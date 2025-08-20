- 자본
- 축소
트레이드:
538
이익 거래:
259 (48.14%)
손실 거래:
279 (51.86%)
최고의 거래:
109.90 USD
최악의 거래:
-77.18 USD
총 수익:
3 936.04 USD (9 022 325 pips)
총 손실:
-4 422.44 USD (9 033 989 pips)
연속 최대 이익:
7 (111.36 USD)
189.11 USD (6)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
47.64%
최대 입금량:
6.91%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.85
롱(주식매수):
264 (49.07%)
숏(주식차입매도):
274 (50.93%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.90 USD
평균 이익:
15.20 USD
평균 손실:
-15.85 USD
연속 최대 손실:
9 (-146.20 USD)
연속 최대 손실:
-156.65 USD (5)
월별 성장률:
-7.63%
연간 예측:
-92.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
526.39 USD
최대한의:
573.90 USD (69.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.35% (573.90 USD)
자본금별:
6.41% (38.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|278
|ETHUSD
|145
|XAUUSD
|115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-70
|ETHUSD
|-48
|XAUUSD
|-368
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|59K
|ETHUSD
|-52K
|XAUUSD
|-18K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +109.90 USD
최악의 거래: -77 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +111.36 USD
연속 최대 손실: -146.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
Exness-Real18
|0.00 × 6
Exness-Real4
|0.00 × 1
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
TTCM-Live2
[Started in October, 2025]
Trade BTC and ETH only
Trade 24 hr./7 days
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $150 Recommended
리뷰 없음
