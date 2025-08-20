SignauxSections
Tantatat Pitaksakpong

Gold Roger

Tantatat Pitaksakpong
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -29%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
230
Bénéfice trades:
115 (50.00%)
Perte trades:
115 (50.00%)
Meilleure transaction:
109.90 USD
Pire transaction:
-77.18 USD
Bénéfice brut:
2 404.82 USD (3 439 048 pips)
Perte brute:
-2 631.32 USD (2 985 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (189.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
189.11 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
87.27%
Charge de dépôt maximale:
6.37%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
114 (49.57%)
Courts trades:
116 (50.43%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.98 USD
Bénéfice moyen:
20.91 USD
Perte moyenne:
-22.88 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-100.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-156.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
291.88 USD
Maximal:
325.55 USD (39.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.34% (325.55 USD)
Par fonds propres:
5.18% (32.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 122
XAUUSD 107
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 151
XAUUSD -369
ETHUSD -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 480K
XAUUSD -20K
ETHUSD -7K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.90 USD
Pire transaction: -77 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +189.11 USD
Perte consécutive maximale: -100.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
TTCM-Live2
4.00 × 1
29 plus...
EA (trading robot)
max. drawdown <40%
Do not close the trade yourself.
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.