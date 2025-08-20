- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
512
利益トレード:
245 (47.85%)
損失トレード:
267 (52.15%)
ベストトレード:
109.90 USD
最悪のトレード:
-77.18 USD
総利益:
3 810.69 USD (8 213 247 pips)
総損失:
-4 325.26 USD (8 535 860 pips)
最大連続の勝ち:
7 (111.36 USD)
最大連続利益:
189.11 USD (6)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
45.45%
最大入金額:
6.91%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
249 (48.63%)
短いトレード:
263 (51.37%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-1.01 USD
平均利益:
15.55 USD
平均損失:
-16.20 USD
最大連続の負け:
9 (-146.20 USD)
最大連続損失:
-156.65 USD (5)
月間成長:
-28.53%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
514.57 USD
最大の:
562.08 USD (67.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.92% (562.08 USD)
エクイティによる:
6.41% (38.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|264
|ETHUSD
|133
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-81
|ETHUSD
|-66
|XAUUSD
|-368
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-237K
|ETHUSD
|-67K
|XAUUSD
|-18K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +109.90 USD
最悪のトレード: -77 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +111.36 USD
最大連続損失: -146.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
|
TTCM-Live2
|4.00 × 1
[Started in October, 2025]
Trade BTC and ETH only
Trade 24 hr./7 days
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $150 Recommended
レビューなし
