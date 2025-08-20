シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CryptoBro
Tantatat Pitaksakpong

CryptoBro

Tantatat Pitaksakpong
レビュー0件
26週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -66%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
512
利益トレード:
245 (47.85%)
損失トレード:
267 (52.15%)
ベストトレード:
109.90 USD
最悪のトレード:
-77.18 USD
総利益:
3 810.69 USD (8 213 247 pips)
総損失:
-4 325.26 USD (8 535 860 pips)
最大連続の勝ち:
7 (111.36 USD)
最大連続利益:
189.11 USD (6)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
45.45%
最大入金額:
6.91%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
249 (48.63%)
短いトレード:
263 (51.37%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-1.01 USD
平均利益:
15.55 USD
平均損失:
-16.20 USD
最大連続の負け:
9 (-146.20 USD)
最大連続損失:
-156.65 USD (5)
月間成長:
-28.53%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
514.57 USD
最大の:
562.08 USD (67.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.92% (562.08 USD)
エクイティによる:
6.41% (38.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 264
ETHUSD 133
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -81
ETHUSD -66
XAUUSD -368
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -237K
ETHUSD -67K
XAUUSD -18K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +109.90 USD
最悪のトレード: -77 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +111.36 USD
最大連続損失: -146.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
TTCM-Live2
4.00 × 1
29 より多く...
[Started in October, 2025]

Trade BTC and ETH only

Trade 24 hr./7 days

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $150 Recommended

レビューなし
2025.11.23 02:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
