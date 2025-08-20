SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CryptoBro
Tantatat Pitaksakpong

CryptoBro

Tantatat Pitaksakpong
0 Bewertungen
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -65%
Tickmill-Live08
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
516
Gewinntrades:
247 (47.86%)
Verlusttrades:
269 (52.13%)
Bester Trade:
109.90 USD
Schlechtester Trade:
-77.18 USD
Bruttoprofit:
3 835.96 USD (8 363 992 pips)
Bruttoverlust:
-4 341.47 USD (8 633 285 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (111.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
189.11 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
45.45%
Max deposit load:
6.91%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.88
Long-Positionen:
251 (48.64%)
Short-Positionen:
265 (51.36%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-146.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-156.65 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-30.80%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
523.73 USD
Maximaler:
571.24 USD (69.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.03% (571.24 USD)
Kapital:
6.41% (38.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 266
ETHUSD 135
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -76
ETHUSD -61
XAUUSD -368
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -188K
ETHUSD -63K
XAUUSD -18K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +109.90 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +111.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -146.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
TTCM-Live2
4.00 × 1
noch 29 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

[Started in October, 2025]

Trade BTC and ETH only

Trade 24 hr./7 days

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $150 Recommended

Keine Bewertungen
2025.11.23 02:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CryptoBro
50 USD pro Monat
-65%
0
0
USD
274
USD
26
100%
516
47%
45%
0.88
-0.98
USD
69%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.