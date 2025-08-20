- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
516
Gewinntrades:
247 (47.86%)
Verlusttrades:
269 (52.13%)
Bester Trade:
109.90 USD
Schlechtester Trade:
-77.18 USD
Bruttoprofit:
3 835.96 USD (8 363 992 pips)
Bruttoverlust:
-4 341.47 USD (8 633 285 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (111.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
189.11 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
45.45%
Max deposit load:
6.91%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.88
Long-Positionen:
251 (48.64%)
Short-Positionen:
265 (51.36%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-146.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-156.65 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-30.80%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
523.73 USD
Maximaler:
571.24 USD (69.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.03% (571.24 USD)
Kapital:
6.41% (38.59 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|266
|ETHUSD
|135
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-76
|ETHUSD
|-61
|XAUUSD
|-368
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-188K
|ETHUSD
|-63K
|XAUUSD
|-18K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +109.90 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +111.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -146.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
|
TTCM-Live2
|4.00 × 1
[Started in October, 2025]
Trade BTC and ETH only
Trade 24 hr./7 days
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $150 Recommended
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-65%
0
0
USD
USD
274
USD
USD
26
100%
516
47%
45%
0.88
-0.98
USD
USD
69%
1:500