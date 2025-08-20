信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CryptoBro
Tantatat Pitaksakpong

CryptoBro

Tantatat Pitaksakpong
0条评论
26
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -63%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
510
盈利交易:
245 (48.03%)
亏损交易:
265 (51.96%)
最好交易:
109.90 USD
最差交易:
-77.18 USD
毛利:
3 810.69 USD (8 213 247 pips)
毛利亏损:
-4 305.91 USD (8 342 460 pips)
最大连续赢利:
7 (111.36 USD)
最大连续盈利:
189.11 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
44.40%
最大入金加载:
6.91%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.91
长期交易:
248 (48.63%)
短期交易:
262 (51.37%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.97 USD
平均利润:
15.55 USD
平均损失:
-16.25 USD
最大连续失误:
9 (-146.20 USD)
最大连续亏损:
-156.65 USD (5)
每月增长:
-25.16%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
499.14 USD
最大值:
546.65 USD (66.06%)
相对跌幅:
结余:
65.97% (545.89 USD)
净值:
6.41% (38.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 262
ETHUSD 133
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -62
ETHUSD -66
XAUUSD -368
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -44K
ETHUSD -67K
XAUUSD -18K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +109.90 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +111.36 USD
最大连续亏损: -146.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
TTCM-Live2
4.00 × 1
29 更多...
[Started in October, 2025]

Trade BTC and ETH only

Trade 24 hr./7 days

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $150 Recommended

2025.11.23 02:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
