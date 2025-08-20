- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
510
盈利交易:
245 (48.03%)
亏损交易:
265 (51.96%)
最好交易:
109.90 USD
最差交易:
-77.18 USD
毛利:
3 810.69 USD (8 213 247 pips)
毛利亏损:
-4 305.91 USD (8 342 460 pips)
最大连续赢利:
7 (111.36 USD)
最大连续盈利:
189.11 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
44.40%
最大入金加载:
6.91%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.91
长期交易:
248 (48.63%)
短期交易:
262 (51.37%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.97 USD
平均利润:
15.55 USD
平均损失:
-16.25 USD
最大连续失误:
9 (-146.20 USD)
最大连续亏损:
-156.65 USD (5)
每月增长:
-25.16%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
499.14 USD
最大值:
546.65 USD (66.06%)
相对跌幅:
结余:
65.97% (545.89 USD)
净值:
6.41% (38.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|262
|ETHUSD
|133
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-62
|ETHUSD
|-66
|XAUUSD
|-368
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-44K
|ETHUSD
|-67K
|XAUUSD
|-18K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +109.90 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +111.36 USD
最大连续亏损: -146.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
|
TTCM-Live2
|4.00 × 1
[Started in October, 2025]
Trade BTC and ETH only
Trade 24 hr./7 days
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $150 Recommended
没有评论
