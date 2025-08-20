СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CryptoBro
Tantatat Pitaksakpong

CryptoBro

Tantatat Pitaksakpong
0 отзывов
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -62%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
507
Прибыльных трейдов:
244 (48.12%)
Убыточных трейдов:
263 (51.87%)
Лучший трейд:
109.90 USD
Худший трейд:
-77.18 USD
Общая прибыль:
3 805.72 USD (8 188 397 pips)
Общий убыток:
-4 287.57 USD (8 159 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (111.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
43.26%
Макс. загрузка депозита:
6.91%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
247 (48.72%)
Коротких трейдов:
260 (51.28%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.95 USD
Средняя прибыль:
15.60 USD
Средний убыток:
-16.30 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-146.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.65 USD (5)
Прирост в месяц:
-29.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
499.14 USD
Максимальная:
546.65 USD (66.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.97% (545.89 USD)
По эквити:
6.41% (38.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 259
ETHUSD 133
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -48
ETHUSD -66
XAUUSD -368
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 115K
ETHUSD -67K
XAUUSD -18K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +109.90 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +111.36 USD
Макс. убыток в серии: -146.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
TTCM-Live2
4.00 × 1
еще 29...
[Started in October, 2025]

Trade BTC and ETH only

Trade 24 hr./7 days

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $150 Recommended

Нет отзывов
2025.11.23 02:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CryptoBro
50 USD в месяц
-62%
0
0
USD
298
USD
26
100%
507
48%
43%
0.88
-0.95
USD
66%
1:500
