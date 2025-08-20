- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
507
Прибыльных трейдов:
244 (48.12%)
Убыточных трейдов:
263 (51.87%)
Лучший трейд:
109.90 USD
Худший трейд:
-77.18 USD
Общая прибыль:
3 805.72 USD (8 188 397 pips)
Общий убыток:
-4 287.57 USD (8 159 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (111.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
43.26%
Макс. загрузка депозита:
6.91%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
247 (48.72%)
Коротких трейдов:
260 (51.28%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.95 USD
Средняя прибыль:
15.60 USD
Средний убыток:
-16.30 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-146.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.65 USD (5)
Прирост в месяц:
-29.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
499.14 USD
Максимальная:
546.65 USD (66.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.97% (545.89 USD)
По эквити:
6.41% (38.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|259
|ETHUSD
|133
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-48
|ETHUSD
|-66
|XAUUSD
|-368
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|115K
|ETHUSD
|-67K
|XAUUSD
|-18K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +109.90 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +111.36 USD
Макс. убыток в серии: -146.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
|
TTCM-Live2
|4.00 × 1
еще 29...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
[Started in October, 2025]
Trade BTC and ETH only
Trade 24 hr./7 days
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $150 Recommended
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-62%
0
0
USD
USD
298
USD
USD
26
100%
507
48%
43%
0.88
-0.95
USD
USD
66%
1:500