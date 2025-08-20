- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
117 (50.21%)
Loss Trade:
116 (49.79%)
Best Trade:
109.90 USD
Worst Trade:
-77.18 USD
Profitto lordo:
2 429.53 USD (3 442 930 pips)
Perdita lorda:
-2 642.46 USD (2 987 073 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (189.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
189.11 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
87.27%
Massimo carico di deposito:
6.37%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
116 (49.79%)
Short Trade:
117 (50.21%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.91 USD
Profitto medio:
20.77 USD
Perdita media:
-22.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-100.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-156.65 USD (5)
Crescita mensile:
3.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.88 USD
Massimale:
325.55 USD (39.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.34% (325.55 USD)
Per equità:
5.18% (32.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|122
|XAUUSD
|109
|ETHUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|151
|XAUUSD
|-358
|ETHUSD
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|480K
|XAUUSD
|-19K
|ETHUSD
|-5.4K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.90 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +189.11 USD
Massima perdita consecutiva: -100.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
|
TTCM-Live2
|4.00 × 1
29 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
EA (trading robot)
max. drawdown <40%
Do not close the trade yourself.
max. drawdown <40%
Do not close the trade yourself.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-27%
0
0
USD
USD
567
USD
USD
13
100%
233
50%
87%
0.91
-0.91
USD
USD
39%
1:500