Tantatat Pitaksakpong

CryptoBro

Tantatat Pitaksakpong
0 comentários
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -65%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
245 (47.94%)
Negociações com perda:
266 (52.05%)
Melhor negociação:
109.90 USD
Pior negociação:
-77.18 USD
Lucro bruto:
3 810.69 USD (8 213 247 pips)
Perda bruta:
-4 316.07 USD (8 444 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (111.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
189.11 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
45.45%
Depósito máximo carregado:
6.91%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
249 (48.73%)
Negociações curtas:
262 (51.27%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.99 USD
Lucro médio:
15.55 USD
Perda média:
-16.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-146.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-156.65 USD (5)
Crescimento mensal:
-28.50%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
505.38 USD
Máximo:
552.89 USD (66.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.81% (552.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.41% (38.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 263
ETHUSD 133
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -72
ETHUSD -66
XAUUSD -368
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -145K
ETHUSD -67K
XAUUSD -18K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +109.90 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +111.36 USD
Máxima perda consecutiva: -146.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
TTCM-Live2
4.00 × 1
[Started in October, 2025]

Trade BTC and ETH only

Trade 24 hr./7 days

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $150 Recommended

Sem comentários
2025.11.23 02:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
