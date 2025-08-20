- Crescimento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
245 (47.94%)
Negociações com perda:
266 (52.05%)
Melhor negociação:
109.90 USD
Pior negociação:
-77.18 USD
Lucro bruto:
3 810.69 USD (8 213 247 pips)
Perda bruta:
-4 316.07 USD (8 444 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (111.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
189.11 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
45.45%
Depósito máximo carregado:
6.91%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
249 (48.73%)
Negociações curtas:
262 (51.27%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.99 USD
Lucro médio:
15.55 USD
Perda média:
-16.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-146.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-156.65 USD (5)
Crescimento mensal:
-28.50%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
505.38 USD
Máximo:
552.89 USD (66.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.81% (552.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.41% (38.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|263
|ETHUSD
|133
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-72
|ETHUSD
|-66
|XAUUSD
|-368
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-145K
|ETHUSD
|-67K
|XAUUSD
|-18K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +109.90 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +111.36 USD
Máxima perda consecutiva: -146.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
|
TTCM-Live2
|4.00 × 1
[Started in October, 2025]
Trade BTC and ETH only
Trade 24 hr./7 days
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $150 Recommended
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-65%
0
0
USD
USD
275
USD
USD
26
100%
511
47%
45%
0.88
-0.99
USD
USD
67%
1:500