- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
460
Kârla kapanan işlemler:
252 (54.78%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (45.22%)
En iyi işlem:
300.96 USD
En kötü işlem:
-438.59 USD
Brüt kâr:
6 433.59 USD (131 119 pips)
Brüt zarar:
-5 625.40 USD (129 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (69.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
459.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
1.27%
Maks. mevduat yükü:
22.62%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
227 (49.35%)
Satış işlemleri:
233 (50.65%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-27.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-706.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-706.48 USD (6)
Aylık büyüme:
33.85%
Yıllık tahmin:
410.66%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.93 USD
Maksimum:
1 236.93 USD (68.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.73% (1 236.93 USD)
Varlığa göre:
2.61% (10.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|440
|EURUSD
|10
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|807
|EURUSD
|-38
|EURCAD
|29
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-5
|CADJPY
|4
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|610
|EURUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|616
|AUDUSD
|-135
|CADJPY
|162
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +300.96 USD
En kötü işlem: -439 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +69.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -706.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 21" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.07 × 14
|
XMGlobal-Real 35
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.26 × 23
|
XMGlobal-Real 38
|0.29 × 17
|
FBS-Real-6
|0.44 × 57
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 20
|0.54 × 175
|
XMGlobal-Real 18
|0.63 × 1578
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.73 × 1126
|
RoboForex-ECN-3
|0.81 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|0.95 × 37
|
XM.COM-Real 11
|1.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|1.40 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|2.10 × 180
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
473
USD
USD
104
86%
460
54%
1%
1.14
1.76
USD
USD
96%
1:500