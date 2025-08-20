SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LowSignal
Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
0 inceleme
104 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -13%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
460
Kârla kapanan işlemler:
252 (54.78%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (45.22%)
En iyi işlem:
300.96 USD
En kötü işlem:
-438.59 USD
Brüt kâr:
6 433.59 USD (131 119 pips)
Brüt zarar:
-5 625.40 USD (129 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (69.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
459.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
1.27%
Maks. mevduat yükü:
22.62%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
227 (49.35%)
Satış işlemleri:
233 (50.65%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-27.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-706.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-706.48 USD (6)
Aylık büyüme:
33.85%
Yıllık tahmin:
410.66%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.93 USD
Maksimum:
1 236.93 USD (68.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.73% (1 236.93 USD)
Varlığa göre:
2.61% (10.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 440
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 807
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 610
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +300.96 USD
En kötü işlem: -439 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +69.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -706.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 21" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
İnceleme yok
2025.09.23 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.