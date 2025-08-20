シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LowSignal
Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
レビュー0件
120週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -64%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
534
利益トレード:
269 (50.37%)
損失トレード:
265 (49.63%)
ベストトレード:
300.96 USD
最悪のトレード:
-438.59 USD
総利益:
6 888.94 USD (146 685 pips)
総損失:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
最大連続の勝ち:
10 (69.84 USD)
最大連続利益:
459.53 USD (4)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
1.27%
最大入金額:
72.83%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
268 (50.19%)
短いトレード:
266 (49.81%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
25.61 USD
平均損失:
-23.99 USD
最大連続の負け:
11 (-242.23 USD)
最大連続損失:
-706.48 USD (6)
月間成長:
-11.04%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
137.93 USD
最大の:
1 315.38 USD (72.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.73% (1 236.93 USD)
エクイティによる:
9.62% (11.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 514
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 531
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -1.8K
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +300.96 USD
最悪のトレード: -439 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +69.84 USD
最大連続損失: -242.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 21"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
10 より多く...
レビューなし
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください