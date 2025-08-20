СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LowSignal
Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
0 отзывов
120 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -64%
XMGlobal-Real 21
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
534
Прибыльных трейдов:
269 (50.37%)
Убыточных трейдов:
265 (49.63%)
Лучший трейд:
300.96 USD
Худший трейд:
-438.59 USD
Общая прибыль:
6 888.94 USD (146 685 pips)
Общий убыток:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (69.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
459.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
1.27%
Макс. загрузка депозита:
72.83%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
268 (50.19%)
Коротких трейдов:
266 (49.81%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
25.61 USD
Средний убыток:
-23.99 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-242.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-706.48 USD (6)
Прирост в месяц:
-11.04%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.93 USD
Максимальная:
1 315.38 USD (72.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.73% (1 236.93 USD)
По эквити:
9.62% (11.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 514
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 531
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -1.8K
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +300.96 USD
Худший трейд: -439 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +69.84 USD
Макс. убыток в серии: -242.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 21" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LowSignal
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
197
USD
120
88%
534
50%
1%
1.08
1.00
USD
96%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.