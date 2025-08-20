- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
534
Прибыльных трейдов:
269 (50.37%)
Убыточных трейдов:
265 (49.63%)
Лучший трейд:
300.96 USD
Худший трейд:
-438.59 USD
Общая прибыль:
6 888.94 USD (146 685 pips)
Общий убыток:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (69.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
459.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
1.27%
Макс. загрузка депозита:
72.83%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
268 (50.19%)
Коротких трейдов:
266 (49.81%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
25.61 USD
Средний убыток:
-23.99 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-242.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-706.48 USD (6)
Прирост в месяц:
-11.04%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.93 USD
Максимальная:
1 315.38 USD (72.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.73% (1 236.93 USD)
По эквити:
9.62% (11.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|514
|EURUSD
|10
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|531
|EURUSD
|-38
|EURCAD
|29
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-5
|CADJPY
|4
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-1.8K
|EURUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|616
|AUDUSD
|-135
|CADJPY
|162
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +300.96 USD
Худший трейд: -439 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +69.84 USD
Макс. убыток в серии: -242.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 21" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.07 × 14
|
XMGlobal-Real 35
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.26 × 23
|
XMGlobal-Real 38
|0.29 × 17
|
FBS-Real-6
|0.44 × 57
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 20
|0.54 × 175
|
XMGlobal-Real 18
|0.63 × 1578
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.73 × 1126
|
RoboForex-ECN-3
|0.81 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|0.95 × 37
|
XM.COM-Real 11
|1.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|1.40 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|2.10 × 180
