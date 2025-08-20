SinaisSeções
Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
0 comentários
120 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 -64%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
534
Negociações com lucro:
269 (50.37%)
Negociações com perda:
265 (49.63%)
Melhor negociação:
300.96 USD
Pior negociação:
-438.59 USD
Lucro bruto:
6 888.94 USD (146 685 pips)
Perda bruta:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (69.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
459.53 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
1.27%
Depósito máximo carregado:
72.83%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
268 (50.19%)
Negociações curtas:
266 (49.81%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
25.61 USD
Perda média:
-23.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-242.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-706.48 USD (6)
Crescimento mensal:
-11.04%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
137.93 USD
Máximo:
1 315.38 USD (72.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.73% (1 236.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.62% (11.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 514
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 531
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -1.8K
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +300.96 USD
Pior negociação: -439 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +69.84 USD
Máxima perda consecutiva: -242.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 21" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
10 mais ...
Sem comentários
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LowSignal
30 USD por mês
-64%
0
0
USD
197
USD
120
88%
534
50%
1%
1.08
1.00
USD
96%
1:500
Copiar

