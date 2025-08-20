- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
534
Negociações com lucro:
269 (50.37%)
Negociações com perda:
265 (49.63%)
Melhor negociação:
300.96 USD
Pior negociação:
-438.59 USD
Lucro bruto:
6 888.94 USD (146 685 pips)
Perda bruta:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (69.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
459.53 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
1.27%
Depósito máximo carregado:
72.83%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
268 (50.19%)
Negociações curtas:
266 (49.81%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
25.61 USD
Perda média:
-23.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-242.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-706.48 USD (6)
Crescimento mensal:
-11.04%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
137.93 USD
Máximo:
1 315.38 USD (72.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.73% (1 236.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.62% (11.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|514
|EURUSD
|10
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|531
|EURUSD
|-38
|EURCAD
|29
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-5
|CADJPY
|4
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-1.8K
|EURUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|616
|AUDUSD
|-135
|CADJPY
|162
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +300.96 USD
Pior negociação: -439 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +69.84 USD
Máxima perda consecutiva: -242.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 21" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.07 × 14
|
XMGlobal-Real 35
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.26 × 23
|
XMGlobal-Real 38
|0.29 × 17
|
FBS-Real-6
|0.44 × 57
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 20
|0.54 × 175
|
XMGlobal-Real 18
|0.63 × 1578
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.73 × 1126
|
RoboForex-ECN-3
|0.81 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|0.95 × 37
|
XM.COM-Real 11
|1.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|1.40 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|2.10 × 180
