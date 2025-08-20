- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
534
盈利交易:
269 (50.37%)
亏损交易:
265 (49.63%)
最好交易:
300.96 USD
最差交易:
-438.59 USD
毛利:
6 888.94 USD (146 685 pips)
毛利亏损:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
最大连续赢利:
10 (69.84 USD)
最大连续盈利:
459.53 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
1.27%
最大入金加载:
72.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.40
长期交易:
268 (50.19%)
短期交易:
266 (49.81%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
25.61 USD
平均损失:
-23.99 USD
最大连续失误:
11 (-242.23 USD)
最大连续亏损:
-706.48 USD (6)
每月增长:
-11.04%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
137.93 USD
最大值:
1 315.38 USD (72.38%)
相对跌幅:
结余:
95.73% (1 236.93 USD)
净值:
9.62% (11.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|514
|EURUSD
|10
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|531
|EURUSD
|-38
|EURCAD
|29
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-5
|CADJPY
|4
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-1.8K
|EURUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|616
|AUDUSD
|-135
|CADJPY
|162
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +300.96 USD
最差交易: -439 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +69.84 USD
最大连续亏损: -242.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 21 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.07 × 14
|
XMGlobal-Real 35
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.26 × 23
|
XMGlobal-Real 38
|0.29 × 17
|
FBS-Real-6
|0.44 × 57
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 20
|0.54 × 175
|
XMGlobal-Real 18
|0.63 × 1578
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.73 × 1126
|
RoboForex-ECN-3
|0.81 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|0.95 × 37
|
XM.COM-Real 11
|1.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|1.40 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|2.10 × 180
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-64%
0
0
USD
USD
197
USD
USD
120
88%
534
50%
1%
1.08
1.00
USD
USD
96%
1:500