Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
0条评论
120
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -64%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
534
盈利交易:
269 (50.37%)
亏损交易:
265 (49.63%)
最好交易:
300.96 USD
最差交易:
-438.59 USD
毛利:
6 888.94 USD (146 685 pips)
毛利亏损:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
最大连续赢利:
10 (69.84 USD)
最大连续盈利:
459.53 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
1.27%
最大入金加载:
72.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.40
长期交易:
268 (50.19%)
短期交易:
266 (49.81%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
25.61 USD
平均损失:
-23.99 USD
最大连续失误:
11 (-242.23 USD)
最大连续亏损:
-706.48 USD (6)
每月增长:
-11.04%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
137.93 USD
最大值:
1 315.38 USD (72.38%)
相对跌幅:
结余:
95.73% (1 236.93 USD)
净值:
9.62% (11.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 514
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 531
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD -1.8K
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +300.96 USD
最差交易: -439 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +69.84 USD
最大连续亏损: -242.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 21 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
10 更多...
没有评论
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
