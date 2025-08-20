SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LowSignal
Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
0 avis
104 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -13%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
460
Bénéfice trades:
252 (54.78%)
Perte trades:
208 (45.22%)
Meilleure transaction:
300.96 USD
Pire transaction:
-438.59 USD
Bénéfice brut:
6 433.59 USD (131 119 pips)
Perte brute:
-5 625.40 USD (129 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (69.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
459.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
1.27%
Charge de dépôt maximale:
22.62%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
227 (49.35%)
Courts trades:
233 (50.65%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.76 USD
Bénéfice moyen:
25.53 USD
Perte moyenne:
-27.05 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-706.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-706.48 USD (6)
Croissance mensuelle:
26.70%
Prévision annuelle:
323.99%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.93 USD
Maximal:
1 236.93 USD (68.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.73% (1 236.93 USD)
Par fonds propres:
2.61% (10.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 440
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 807
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 610
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 21" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
Aucun avis
2025.09.23 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LowSignal
30 USD par mois
-13%
0
0
USD
473
USD
104
86%
460
54%
1%
1.14
1.76
USD
96%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.