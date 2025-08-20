SeñalesSecciones
Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
0 comentarios
120 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -63%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
536
Transacciones Rentables:
270 (50.37%)
Transacciones Irrentables:
266 (49.63%)
Mejor transacción:
300.96 USD
Peor transacción:
-438.59 USD
Beneficio Bruto:
6 897.89 USD (147 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 360.10 USD (147 517 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (69.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
459.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
1.27%
Carga máxima del depósito:
72.83%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.41
Transacciones Largas:
269 (50.19%)
Transacciones Cortas:
267 (49.81%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
25.55 USD
Pérdidas medias:
-23.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-242.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-706.48 USD (6)
Crecimiento al mes:
-8.49%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
137.93 USD
Máxima:
1 315.38 USD (72.38%)
Reducción relativa:
De balance:
95.73% (1 236.93 USD)
De fondos:
9.62% (11.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 516
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 537
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD -1.2K
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +300.96 USD
Peor transacción: -439 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +69.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -242.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 21" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
otros 10...
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

