Total de Trades:
536
Transacciones Rentables:
270 (50.37%)
Transacciones Irrentables:
266 (49.63%)
Mejor transacción:
300.96 USD
Peor transacción:
-438.59 USD
Beneficio Bruto:
6 897.89 USD (147 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 360.10 USD (147 517 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (69.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
459.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
1.27%
Carga máxima del depósito:
72.83%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.41
Transacciones Largas:
269 (50.19%)
Transacciones Cortas:
267 (49.81%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
25.55 USD
Pérdidas medias:
-23.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-242.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-706.48 USD (6)
Crecimiento al mes:
-8.49%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
137.93 USD
Máxima:
1 315.38 USD (72.38%)
Reducción relativa:
De balance:
95.73% (1 236.93 USD)
De fondos:
9.62% (11.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|516
|EURUSD
|10
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|537
|EURUSD
|-38
|EURCAD
|29
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-5
|CADJPY
|4
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|-1.2K
|EURUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|616
|AUDUSD
|-135
|CADJPY
|162
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +300.96 USD
Peor transacción: -439 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +69.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -242.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 21" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.07 × 14
|
XMGlobal-Real 35
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.26 × 23
|
XMGlobal-Real 38
|0.29 × 17
|
FBS-Real-6
|0.44 × 57
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 20
|0.54 × 175
|
XMGlobal-Real 18
|0.63 × 1578
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.73 × 1126
|
RoboForex-ECN-3
|0.81 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|0.95 × 37
|
XM.COM-Real 11
|1.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|1.40 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|2.10 × 180
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-63%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
120
88%
536
50%
1%
1.08
1.00
USD
USD
96%
1:500