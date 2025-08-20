- 자본
- 축소
트레이드:
536
이익 거래:
270 (50.37%)
손실 거래:
266 (49.63%)
최고의 거래:
300.96 USD
최악의 거래:
-438.59 USD
총 수익:
6 897.89 USD (147 579 pips)
총 손실:
-6 360.10 USD (147 517 pips)
연속 최대 이익:
10 (69.84 USD)
연속 최대 이익:
459.53 USD (4)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
1.27%
최대 입금량:
72.83%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
269 (50.19%)
숏(주식차입매도):
267 (49.81%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
25.55 USD
평균 손실:
-23.91 USD
연속 최대 손실:
11 (-242.23 USD)
연속 최대 손실:
-706.48 USD (6)
월별 성장률:
-8.49%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
137.93 USD
최대한의:
1 315.38 USD (72.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.73% (1 236.93 USD)
자본금별:
9.62% (11.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|516
|EURUSD
|10
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|537
|EURUSD
|-38
|EURCAD
|29
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-5
|CADJPY
|4
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-1.2K
|EURUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|616
|AUDUSD
|-135
|CADJPY
|162
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +300.96 USD
최악의 거래: -439 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +69.84 USD
연속 최대 손실: -242.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 21"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.07 × 14
|
XMGlobal-Real 35
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.26 × 23
|
XMGlobal-Real 38
|0.29 × 17
|
FBS-Real-6
|0.44 × 57
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 20
|0.54 × 175
|
XMGlobal-Real 18
|0.63 × 1578
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.73 × 1126
|
RoboForex-ECN-3
|0.81 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|0.95 × 37
|
XM.COM-Real 11
|1.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|1.40 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|2.10 × 180
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-63%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
120
88%
536
50%
1%
1.08
1.00
USD
USD
96%
1:500