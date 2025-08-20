리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 21"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live10 0.00 × 29 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 6 PrimusMarkets-Live-3 0.00 × 17 UniverseWheel-Live 0.00 × 4 XM.COM-AU-Real 17 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 XMGlobal-Real 8 0.00 × 3 XM.COM-Real 17 0.00 × 2 ICMarkets-Live05 0.00 × 2 XMGlobal-Real 17 0.07 × 14 XMGlobal-Real 35 0.14 × 14 XMGlobal-Real 28 0.26 × 23 XMGlobal-Real 38 0.29 × 17 FBS-Real-6 0.44 × 57 XMGlobal-Real 2 0.50 × 4 XMGlobal-Real 20 0.54 × 175 XMGlobal-Real 18 0.63 × 1578 XM.COM-AU-Real 20 0.67 × 3 XMGlobal-Real 21 0.73 × 1126 RoboForex-ECN-3 0.81 × 59 XMGlobal-Real 26 0.95 × 37 XM.COM-Real 11 1.25 × 4 EquitiGroup-Live 1.40 × 5 RoboForex-Pro-3 2.10 × 180 10 더...