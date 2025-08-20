- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
460
Profit Trade:
252 (54.78%)
Loss Trade:
208 (45.22%)
Best Trade:
300.96 USD
Worst Trade:
-438.59 USD
Profitto lordo:
6 433.59 USD (131 119 pips)
Perdita lorda:
-5 625.40 USD (129 246 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (69.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
459.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
1.27%
Massimo carico di deposito:
22.62%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
227 (49.35%)
Short Trade:
233 (50.65%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-27.05 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-706.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-706.48 USD (6)
Crescita mensile:
26.70%
Previsione annuale:
323.99%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.93 USD
Massimale:
1 236.93 USD (68.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.73% (1 236.93 USD)
Per equità:
2.61% (10.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|440
|EURUSD
|10
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|807
|EURUSD
|-38
|EURCAD
|29
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-5
|CADJPY
|4
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|610
|EURUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|616
|AUDUSD
|-135
|CADJPY
|162
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +300.96 USD
Worst Trade: -439 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +69.84 USD
Massima perdita consecutiva: -706.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 21" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.07 × 14
|
XMGlobal-Real 35
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.26 × 23
|
XMGlobal-Real 38
|0.29 × 17
|
FBS-Real-6
|0.44 × 57
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 20
|0.54 × 175
|
XMGlobal-Real 18
|0.63 × 1578
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.73 × 1126
|
RoboForex-ECN-3
|0.81 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|0.95 × 37
|
XM.COM-Real 11
|1.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|1.40 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|2.10 × 180
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
473
USD
USD
104
86%
460
54%
1%
1.14
1.76
USD
USD
96%
1:500