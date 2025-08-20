SegnaliSezioni
Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
0 recensioni
104 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -13%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
460
Profit Trade:
252 (54.78%)
Loss Trade:
208 (45.22%)
Best Trade:
300.96 USD
Worst Trade:
-438.59 USD
Profitto lordo:
6 433.59 USD (131 119 pips)
Perdita lorda:
-5 625.40 USD (129 246 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (69.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
459.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
1.27%
Massimo carico di deposito:
22.62%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
227 (49.35%)
Short Trade:
233 (50.65%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-27.05 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-706.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-706.48 USD (6)
Crescita mensile:
26.70%
Previsione annuale:
323.99%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.93 USD
Massimale:
1 236.93 USD (68.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.73% (1 236.93 USD)
Per equità:
2.61% (10.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 440
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 807
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 610
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +300.96 USD
Worst Trade: -439 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +69.84 USD
Massima perdita consecutiva: -706.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 21" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
10 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.