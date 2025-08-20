- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
534
Gewinntrades:
269 (50.37%)
Verlusttrades:
265 (49.63%)
Bester Trade:
300.96 USD
Schlechtester Trade:
-438.59 USD
Bruttoprofit:
6 888.94 USD (146 685 pips)
Bruttoverlust:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (69.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
459.53 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
1.27%
Max deposit load:
72.83%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
268 (50.19%)
Short-Positionen:
266 (49.81%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-242.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-706.48 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-11.04%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
137.93 USD
Maximaler:
1 315.38 USD (72.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.73% (1 236.93 USD)
Kapital:
9.62% (11.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|514
|EURUSD
|10
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|531
|EURUSD
|-38
|EURCAD
|29
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-5
|CADJPY
|4
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-1.8K
|EURUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|616
|AUDUSD
|-135
|CADJPY
|162
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +300.96 USD
Schlechtester Trade: -439 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -242.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 21" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.07 × 14
|
XMGlobal-Real 35
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.26 × 23
|
XMGlobal-Real 38
|0.29 × 17
|
FBS-Real-6
|0.44 × 57
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 20
|0.54 × 175
|
XMGlobal-Real 18
|0.63 × 1578
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.73 × 1126
|
RoboForex-ECN-3
|0.81 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|0.95 × 37
|
XM.COM-Real 11
|1.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|1.40 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|2.10 × 180
