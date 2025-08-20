SignaleKategorien
Muhammad Asyraf Bin Mohamad

LowSignal

Muhammad Asyraf Bin Mohamad
0 Bewertungen
120 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -64%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
534
Gewinntrades:
269 (50.37%)
Verlusttrades:
265 (49.63%)
Bester Trade:
300.96 USD
Schlechtester Trade:
-438.59 USD
Bruttoprofit:
6 888.94 USD (146 685 pips)
Bruttoverlust:
-6 356.81 USD (147 189 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (69.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
459.53 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
1.27%
Max deposit load:
72.83%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
268 (50.19%)
Short-Positionen:
266 (49.81%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-242.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-706.48 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-11.04%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
137.93 USD
Maximaler:
1 315.38 USD (72.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.73% (1 236.93 USD)
Kapital:
9.62% (11.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 514
EURUSD 10
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 531
EURUSD -38
EURCAD 29
EURAUD 9
AUDUSD -5
CADJPY 4
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -1.8K
EURUSD -1.5K
EURCAD 2K
EURAUD 616
AUDUSD -135
CADJPY 162
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +300.96 USD
Schlechtester Trade: -439 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -242.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 21" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live10
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 17
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XM.COM-Real 17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.07 × 14
XMGlobal-Real 35
0.14 × 14
XMGlobal-Real 28
0.26 × 23
XMGlobal-Real 38
0.29 × 17
FBS-Real-6
0.44 × 57
XMGlobal-Real 2
0.50 × 4
XMGlobal-Real 20
0.54 × 175
XMGlobal-Real 18
0.63 × 1578
XM.COM-AU-Real 20
0.67 × 3
XMGlobal-Real 21
0.73 × 1126
RoboForex-ECN-3
0.81 × 59
XMGlobal-Real 26
0.95 × 37
XM.COM-Real 11
1.25 × 4
EquitiGroup-Live
1.40 × 5
RoboForex-Pro-3
2.10 × 180
noch 10 ...
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.