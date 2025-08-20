SinyallerBölümler
Dedy Effendi

Dedy Effendi

Dedy Effendi
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
OctaFX-Real4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
18 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (35.71%)
En iyi işlem:
9.02 USD
En kötü işlem:
-17.69 USD
Brüt kâr:
51.84 USD (153 560 pips)
Brüt zarar:
-68.54 USD (161 037 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (17.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.01 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
67.77%
Maks. mevduat yükü:
50.64%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
7 (25.00%)
Satış işlemleri:
21 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-0.60 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-23.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.87 USD (3)
Aylık büyüme:
-7.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.72 USD
Maksimum:
38.29 USD (16.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.10% (38.29 USD)
Varlığa göre:
22.18% (64.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 9
XAUUSD 8
USDJPY 3
USDCAD 2
NZDUSD 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 0
XAUUSD -22
USDJPY 4
USDCAD 0
NZDUSD -3
GBPJPY 1
EURJPY 0
AUDJPY 0
NZDJPY 1
GBPUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -6.8K
XAUUSD -1.4K
USDJPY 606
USDCAD -58
NZDUSD -306
GBPJPY 109
EURJPY -3
AUDJPY 9
NZDJPY 131
GBPUSD 266
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.02 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 5
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 53
Tickmill-Live05
0.02 × 44
Coinexx-Demo
0.25 × 4
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
ICMarketsSC-Live06
0.33 × 9
OctaFX-Real5
0.43 × 7
Pepperstone-Edge11
0.51 × 71
OctaFX-Real2
0.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 94
OctaFX-Real
0.91 × 580
FXOpen-ECN Live Server
0.95 × 175
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.45 × 340
BlackBullMarkets-Live
1.56 × 94
17 daha fazla...
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dedy Effendi
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
266
USD
2
0%
28
64%
68%
0.75
-0.60
USD
22%
1:200
Kopyala

