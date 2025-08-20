Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 13 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 5 GoMarkets-Real 10 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live15 0.02 × 53 Tickmill-Live05 0.02 × 44 Coinexx-Demo 0.25 × 4 ForexChief-DirectFX 0.28 × 53 RoboForex-ECN-3 0.30 × 88 OctaFX-Real4 0.33 × 118 ICMarketsSC-Live06 0.33 × 9 OctaFX-Real5 0.43 × 7 Pepperstone-Edge11 0.51 × 71 OctaFX-Real2 0.58 × 31 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 94 OctaFX-Real 0.91 × 580 FXOpen-ECN Live Server 0.95 × 175 ICMarkets-Live12 1.04 × 90 EGlobal-Cent6 1.45 × 340 BlackBullMarkets-Live 1.56 × 94 17 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya