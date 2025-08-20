- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
245
Negociações com lucro:
167 (68.16%)
Negociações com perda:
78 (31.84%)
Melhor negociação:
20.52 USD
Pior negociação:
-57.49 USD
Lucro bruto:
720.42 USD (3 379 514 pips)
Perda bruta:
-786.33 USD (3 574 213 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (72.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72.73 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
47.47%
Depósito máximo carregado:
107.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
55 (22.45%)
Negociações curtas:
190 (77.55%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.27 USD
Lucro médio:
4.31 USD
Perda média:
-10.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-80.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.01 USD (5)
Crescimento mensal:
-39.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
122.26 USD
Máximo:
178.94 USD (65.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.05% (178.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.33% (75.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|119
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|9
|XAGUSD
|7
|XTIUSD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-20
|XAUUSD
|-123
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|45
|XTIUSD
|20
|EURJPY
|-7
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|-2
|NZDUSD
|-3
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-186K
|XAUUSD
|-9.9K
|USDJPY
|836
|XAGUSD
|898
|XTIUSD
|202
|EURJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|875
|USDCAD
|185
|GBPJPY
|-393
|NZDUSD
|-284
|AUDUSD
|69
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|131
|EURUSD
|7
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.52 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +72.73 USD
Máxima perda consecutiva: -80.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 63
|
Tickmill-Live05
|0.10 × 50
|
Coinexx-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.27 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
OctaFX-Real5
|0.40 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.43 × 84
|
Exness-Real
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real
|0.78 × 923
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.88 × 204
|
OctaFX-Real2
|0.88 × 42
|
ICMarketsSC-Live03
|0.92 × 102
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
EGlobal-Cent6
|1.14 × 456
18 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-54%
0
0
USD
USD
161
USD
USD
15
0%
245
68%
47%
0.91
-0.27
USD
USD
76%
1:200