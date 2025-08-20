シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Dedy Effendi
Dedy Effendi

Dedy Effendi

Dedy Effendi
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -54%
OctaFX-Real4
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
245
利益トレード:
167 (68.16%)
損失トレード:
78 (31.84%)
ベストトレード:
20.52 USD
最悪のトレード:
-57.49 USD
総利益:
720.42 USD (3 379 514 pips)
総損失:
-786.33 USD (3 574 213 pips)
最大連続の勝ち:
13 (72.73 USD)
最大連続利益:
72.73 USD (13)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
47.47%
最大入金額:
107.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
55 (22.45%)
短いトレード:
190 (77.55%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.27 USD
平均利益:
4.31 USD
平均損失:
-10.08 USD
最大連続の負け:
5 (-80.01 USD)
最大連続損失:
-80.01 USD (5)
月間成長:
-39.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
122.26 USD
最大の:
178.94 USD (65.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.05% (178.94 USD)
エクイティによる:
31.33% (75.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 119
XAUUSD 82
USDJPY 9
XAGUSD 7
XTIUSD 6
EURJPY 5
GBPUSD 4
USDCAD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -20
XAUUSD -123
USDJPY 10
XAGUSD 45
XTIUSD 20
EURJPY -7
GBPUSD 11
USDCAD 1
GBPJPY -2
NZDUSD -3
AUDUSD 1
AUDJPY 0
NZDJPY 1
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -186K
XAUUSD -9.9K
USDJPY 836
XAGUSD 898
XTIUSD 202
EURJPY -1.4K
GBPUSD 875
USDCAD 185
GBPJPY -393
NZDUSD -284
AUDUSD 69
AUDJPY 9
NZDJPY 131
EURUSD 7
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.52 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +72.73 USD
最大連続損失: -80.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 63
Tickmill-Live05
0.10 × 50
Coinexx-Demo
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.27 × 11
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
OctaFX-Real5
0.40 × 10
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
Exness-Real
0.43 × 7
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.88 × 204
OctaFX-Real2
0.88 × 42
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 102
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
18 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
レビューなし
2025.11.25 03:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 05:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 14:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 07:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 06:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 06:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 01:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Dedy Effendi
30 USD/月
-54%
0
0
USD
161
USD
15
0%
245
68%
47%
0.91
-0.27
USD
76%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください