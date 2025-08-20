- 成長
トレード:
245
利益トレード:
167 (68.16%)
損失トレード:
78 (31.84%)
ベストトレード:
20.52 USD
最悪のトレード:
-57.49 USD
総利益:
720.42 USD (3 379 514 pips)
総損失:
-786.33 USD (3 574 213 pips)
最大連続の勝ち:
13 (72.73 USD)
最大連続利益:
72.73 USD (13)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
47.47%
最大入金額:
107.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
55 (22.45%)
短いトレード:
190 (77.55%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.27 USD
平均利益:
4.31 USD
平均損失:
-10.08 USD
最大連続の負け:
5 (-80.01 USD)
最大連続損失:
-80.01 USD (5)
月間成長:
-39.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
122.26 USD
最大の:
178.94 USD (65.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.05% (178.94 USD)
エクイティによる:
31.33% (75.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|119
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|9
|XAGUSD
|7
|XTIUSD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-20
|XAUUSD
|-123
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|45
|XTIUSD
|20
|EURJPY
|-7
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|-2
|NZDUSD
|-3
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-186K
|XAUUSD
|-9.9K
|USDJPY
|836
|XAGUSD
|898
|XTIUSD
|202
|EURJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|875
|USDCAD
|185
|GBPJPY
|-393
|NZDUSD
|-284
|AUDUSD
|69
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|131
|EURUSD
|7
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.52 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +72.73 USD
最大連続損失: -80.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 63
|
Tickmill-Live05
|0.10 × 50
|
Coinexx-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.27 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
OctaFX-Real5
|0.40 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.43 × 84
|
Exness-Real
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real
|0.78 × 923
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.88 × 204
|
OctaFX-Real2
|0.88 × 42
|
ICMarketsSC-Live03
|0.92 × 102
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
EGlobal-Cent6
|1.14 × 456
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
