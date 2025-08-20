- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
18 (64.28%)
Loss Trade:
10 (35.71%)
Best Trade:
9.02 USD
Worst Trade:
-17.69 USD
Profitto lordo:
51.84 USD (153 560 pips)
Perdita lorda:
-68.54 USD (161 037 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (17.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.01 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
69.05%
Massimo carico di deposito:
50.64%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
7 (25.00%)
Short Trade:
21 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-6.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-23.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.87 USD (3)
Crescita mensile:
-7.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.72 USD
Massimale:
38.29 USD (16.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.10% (38.29 USD)
Per equità:
22.18% (64.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|0
|XAUUSD
|-22
|USDJPY
|4
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|-3
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-6.8K
|XAUUSD
|-1.4K
|USDJPY
|606
|USDCAD
|-58
|NZDUSD
|-306
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|131
|GBPUSD
|266
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.02 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.01 USD
Massima perdita consecutiva: -23.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 53
|
Tickmill-Live05
|0.02 × 44
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 4
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
ICMarketsSC-Live06
|0.33 × 9
|
OctaFX-Real5
|0.43 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.51 × 71
|
OctaFX-Real2
|0.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 94
|
OctaFX-Real
|0.91 × 580
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.95 × 175
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
EGlobal-Cent6
|1.45 × 340
|
BlackBullMarkets-Live
|1.56 × 94
17 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
266
USD
USD
2
0%
28
64%
69%
0.75
-0.60
USD
USD
22%
1:200