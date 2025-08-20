SegnaliSezioni
Dedy Effendi

Dedy Effendi

Dedy Effendi
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
OctaFX-Real4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
18 (64.28%)
Loss Trade:
10 (35.71%)
Best Trade:
9.02 USD
Worst Trade:
-17.69 USD
Profitto lordo:
51.84 USD (153 560 pips)
Perdita lorda:
-68.54 USD (161 037 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (17.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.01 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
69.05%
Massimo carico di deposito:
50.64%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
7 (25.00%)
Short Trade:
21 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-6.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-23.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.87 USD (3)
Crescita mensile:
-7.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.72 USD
Massimale:
38.29 USD (16.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.10% (38.29 USD)
Per equità:
22.18% (64.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 9
XAUUSD 8
USDJPY 3
USDCAD 2
NZDUSD 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 0
XAUUSD -22
USDJPY 4
USDCAD 0
NZDUSD -3
GBPJPY 1
EURJPY 0
AUDJPY 0
NZDJPY 1
GBPUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -6.8K
XAUUSD -1.4K
USDJPY 606
USDCAD -58
NZDUSD -306
GBPJPY 109
EURJPY -3
AUDJPY 9
NZDJPY 131
GBPUSD 266
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.02 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.01 USD
Massima perdita consecutiva: -23.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 5
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 53
Tickmill-Live05
0.02 × 44
Coinexx-Demo
0.25 × 4
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
ICMarketsSC-Live06
0.33 × 9
OctaFX-Real5
0.43 × 7
Pepperstone-Edge11
0.51 × 71
OctaFX-Real2
0.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 94
OctaFX-Real
0.91 × 580
FXOpen-ECN Live Server
0.95 × 175
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.45 × 340
BlackBullMarkets-Live
1.56 × 94
17 più
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
2025.09.18 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 07:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 06:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 06:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 01:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 01:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 01:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
Share of trading days is too low
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 09:01
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 3.89% of days out of the 1902 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 09:01
80% of trades performed within 44 days. This comprises 2.31% of days out of the 1902 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dedy Effendi
30USD al mese
-7%
0
0
USD
266
USD
2
0%
28
64%
69%
0.75
-0.60
USD
22%
1:200
Copia

