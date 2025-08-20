Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 30 Tickmill-Live05 0.00 × 22 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 4 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.19 × 26 OctaFX-Real4 0.33 × 118 Coinexx-Demo 0.33 × 3 OctaFX-Real2 0.33 × 24 ICMarketsSC-Live06 0.38 × 8 OctaFX-Real5 0.50 × 6 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 94 ICMarkets-Live12 1.04 × 90 FXOpen-ECN Live Server 1.35 × 55 BlackBullMarkets-Live 1.62 × 91 N1CapitalMarkets-Live 1.95 × 98 Exness-Real35 2.56 × 149 Alpari-ECN1 3.48 × 27 VantageInternational-Live 11 4.00 × 7 ICMarketsSC-Live16 4.06 × 50 JustForex-Live 4.32 × 221 WindsorBrokers-REAL 4.33 × 6 EGlobal-Cent5 4.94 × 247 ICMarkets-Live22 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 5.14 × 71 5 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou