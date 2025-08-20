- 成长
交易:
244
盈利交易:
166 (68.03%)
亏损交易:
78 (31.97%)
最好交易:
20.52 USD
最差交易:
-57.49 USD
毛利:
719.97 USD (3 379 470 pips)
毛利亏损:
-786.33 USD (3 574 213 pips)
最大连续赢利:
13 (72.73 USD)
最大连续盈利:
72.73 USD (13)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
47.47%
最大入金加载:
107.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
55 (22.54%)
短期交易:
189 (77.46%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.27 USD
平均利润:
4.34 USD
平均损失:
-10.08 USD
最大连续失误:
5 (-80.01 USD)
最大连续亏损:
-80.01 USD (5)
每月增长:
-34.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
122.26 USD
最大值:
178.94 USD (65.36%)
相对跌幅:
结余:
76.05% (178.94 USD)
净值:
31.33% (75.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|119
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|9
|XAGUSD
|7
|XTIUSD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-20
|XAUUSD
|-124
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|45
|XTIUSD
|20
|EURJPY
|-7
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|-2
|NZDUSD
|-3
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-186K
|XAUUSD
|-9.9K
|USDJPY
|836
|XAGUSD
|898
|XTIUSD
|202
|EURJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|875
|USDCAD
|185
|GBPJPY
|-393
|NZDUSD
|-284
|AUDUSD
|69
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|131
|EURUSD
|7
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 63
|
Tickmill-Live05
|0.10 × 50
|
Coinexx-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.27 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
OctaFX-Real5
|0.40 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.43 × 84
|
Exness-Real
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real
|0.78 × 923
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.88 × 204
|
OctaFX-Real2
|0.88 × 42
|
ICMarketsSC-Live03
|0.92 × 102
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
EGlobal-Cent6
|1.14 × 456
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
