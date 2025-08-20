信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Dedy Effendi
Dedy Effendi

Dedy Effendi

Dedy Effendi
0条评论
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -54%
OctaFX-Real4
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
244
盈利交易:
166 (68.03%)
亏损交易:
78 (31.97%)
最好交易:
20.52 USD
最差交易:
-57.49 USD
毛利:
719.97 USD (3 379 470 pips)
毛利亏损:
-786.33 USD (3 574 213 pips)
最大连续赢利:
13 (72.73 USD)
最大连续盈利:
72.73 USD (13)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
47.47%
最大入金加载:
107.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
55 (22.54%)
短期交易:
189 (77.46%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.27 USD
平均利润:
4.34 USD
平均损失:
-10.08 USD
最大连续失误:
5 (-80.01 USD)
最大连续亏损:
-80.01 USD (5)
每月增长:
-34.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
122.26 USD
最大值:
178.94 USD (65.36%)
相对跌幅:
结余:
76.05% (178.94 USD)
净值:
31.33% (75.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 119
XAUUSD 81
USDJPY 9
XAGUSD 7
XTIUSD 6
EURJPY 5
GBPUSD 4
USDCAD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -20
XAUUSD -124
USDJPY 10
XAGUSD 45
XTIUSD 20
EURJPY -7
GBPUSD 11
USDCAD 1
GBPJPY -2
NZDUSD -3
AUDUSD 1
AUDJPY 0
NZDJPY 1
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -186K
XAUUSD -9.9K
USDJPY 836
XAGUSD 898
XTIUSD 202
EURJPY -1.4K
GBPUSD 875
USDCAD 185
GBPJPY -393
NZDUSD -284
AUDUSD 69
AUDJPY 9
NZDJPY 131
EURUSD 7
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.52 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +72.73 USD
最大连续亏损: -80.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 63
Tickmill-Live05
0.10 × 50
Coinexx-Demo
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.27 × 11
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
OctaFX-Real5
0.40 × 10
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
Exness-Real
0.43 × 7
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.88 × 204
OctaFX-Real2
0.88 × 42
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 102
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
18 更多...
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
没有评论
2025.11.25 03:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 05:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 14:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 07:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 06:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 06:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 01:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Dedy Effendi
每月30 USD
-54%
0
0
USD
161
USD
15
0%
244
68%
47%
0.91
-0.27
USD
76%
1:200
