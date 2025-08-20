SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Dedy Effendi
Dedy Effendi

Dedy Effendi

Dedy Effendi
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -53%
OctaFX-Real4
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
246
Gewinntrades:
168 (68.29%)
Verlusttrades:
78 (31.71%)
Bester Trade:
20.52 USD
Schlechtester Trade:
-57.49 USD
Bruttoprofit:
724.45 USD (3 379 828 pips)
Bruttoverlust:
-786.33 USD (3 574 213 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (72.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.73 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
47.47%
Max deposit load:
107.71%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
55 (22.36%)
Short-Positionen:
191 (77.64%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-80.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.01 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-12.92%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
122.26 USD
Maximaler:
178.94 USD (65.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.05% (178.94 USD)
Kapital:
31.33% (75.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 119
XAUUSD 82
USDJPY 9
XAGUSD 7
EURJPY 6
XTIUSD 6
GBPUSD 4
USDCAD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -20
XAUUSD -123
USDJPY 10
XAGUSD 45
EURJPY -3
XTIUSD 20
GBPUSD 11
USDCAD 1
GBPJPY -2
NZDUSD -3
AUDUSD 1
AUDJPY 0
NZDJPY 1
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -186K
XAUUSD -9.9K
USDJPY 836
XAGUSD 898
EURJPY -1.1K
XTIUSD 202
GBPUSD 875
USDCAD 185
GBPJPY -393
NZDUSD -284
AUDUSD 69
AUDJPY 9
NZDJPY 131
EURUSD 7
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.52 USD
Schlechtester Trade: -57 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 63
Tickmill-Live05
0.10 × 50
Coinexx-Demo
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.27 × 11
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
OctaFX-Real5
0.40 × 10
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
Exness-Real
0.43 × 7
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.88 × 204
OctaFX-Real2
0.88 × 42
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 102
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
noch 18 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
Keine Bewertungen
2025.11.25 03:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 05:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 14:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 07:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 06:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 06:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 01:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Dedy Effendi
30 USD pro Monat
-53%
0
0
USD
166
USD
15
0%
246
68%
47%
0.92
-0.25
USD
76%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.