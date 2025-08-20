- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
166 (68.03%)
Убыточных трейдов:
78 (31.97%)
Лучший трейд:
20.52 USD
Худший трейд:
-57.49 USD
Общая прибыль:
719.97 USD (3 379 470 pips)
Общий убыток:
-786.33 USD (3 574 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (72.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.73 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
47.47%
Макс. загрузка депозита:
107.71%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
55 (22.54%)
Коротких трейдов:
189 (77.46%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.27 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-10.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-80.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.01 USD (5)
Прирост в месяц:
-34.39%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
122.26 USD
Максимальная:
178.94 USD (65.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.05% (178.94 USD)
По эквити:
31.33% (75.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|119
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|9
|XAGUSD
|7
|XTIUSD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-20
|XAUUSD
|-124
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|45
|XTIUSD
|20
|EURJPY
|-7
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|-2
|NZDUSD
|-3
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-186K
|XAUUSD
|-9.9K
|USDJPY
|836
|XAGUSD
|898
|XTIUSD
|202
|EURJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|875
|USDCAD
|185
|GBPJPY
|-393
|NZDUSD
|-284
|AUDUSD
|69
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|131
|EURUSD
|7
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.52 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +72.73 USD
Макс. убыток в серии: -80.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 63
|
Tickmill-Live05
|0.10 × 50
|
Coinexx-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.27 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
OctaFX-Real5
|0.40 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.43 × 84
|
Exness-Real
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real
|0.78 × 923
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.88 × 204
|
OctaFX-Real2
|0.88 × 42
|
ICMarketsSC-Live03
|0.92 × 102
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
EGlobal-Cent6
|1.14 × 456
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-54%
0
0
USD
USD
161
USD
USD
15
0%
244
68%
47%
0.91
-0.27
USD
USD
76%
1:200