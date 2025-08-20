리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live09 0.00 × 2 GoMarkets-Real 10 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 13 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live15 0.01 × 70 Tickmill-Live05 0.10 × 50 ICMarketsSC-Live06 0.27 × 11 ForexChief-DirectFX 0.28 × 53 RoboForex-ECN-3 0.30 × 88 OctaFX-Real4 0.33 × 118 Pepperstone-Edge11 0.43 × 84 Exness-Real 0.43 × 7 OctaFX-Real5 0.45 × 11 Coinexx-Demo 0.50 × 6 OctaFX-Real 0.78 × 923 FXOpen-ECN Live Server 0.88 × 204 ICMarketsSC-Live03 0.92 × 102 OctaFX-Real2 1.02 × 53 ICMarkets-Live12 1.04 × 90 EGlobal-Cent6 1.14 × 456 18 더...