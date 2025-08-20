시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Dedy Effendi
Dedy Effendi

Dedy Effendi

Dedy Effendi
0 리뷰
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -56%
OctaFX-Real4
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
248
이익 거래:
169 (68.14%)
손실 거래:
79 (31.85%)
최고의 거래:
20.52 USD
최악의 거래:
-57.49 USD
총 수익:
724.60 USD (3 379 833 pips)
총 손실:
-795.30 USD (3 663 926 pips)
연속 최대 이익:
13 (72.73 USD)
연속 최대 이익:
72.73 USD (13)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
45.86%
최대 입금량:
107.71%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
57 (22.98%)
숏(주식차입매도):
191 (77.02%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
4.29 USD
평균 손실:
-10.07 USD
연속 최대 손실:
5 (-80.01 USD)
연속 최대 손실:
-80.01 USD (5)
월별 성장률:
-33.26%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
122.26 USD
최대한의:
178.94 USD (65.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.05% (178.94 USD)
자본금별:
31.33% (75.23 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 120
XAUUSD 82
USDJPY 9
XAGUSD 7
EURJPY 6
XTIUSD 6
GBPUSD 4
USDCAD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -29
XAUUSD -123
USDJPY 10
XAGUSD 45
EURJPY -3
XTIUSD 20
GBPUSD 11
USDCAD 1
GBPJPY -2
NZDUSD -3
AUDUSD 1
AUDJPY 0
NZDJPY 1
EURUSD 0
USDCHF 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -276K
XAUUSD -9.9K
USDJPY 836
XAGUSD 898
EURJPY -1.1K
XTIUSD 202
GBPUSD 875
USDCAD 185
GBPJPY -393
NZDUSD -284
AUDUSD 69
AUDJPY 9
NZDJPY 131
EURUSD 7
USDCHF 5
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.52 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +72.73 USD
연속 최대 손실: -80.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.01 × 70
Tickmill-Live05
0.10 × 50
ICMarketsSC-Live06
0.27 × 11
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
Exness-Real
0.43 × 7
OctaFX-Real5
0.45 × 11
Coinexx-Demo
0.50 × 6
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.88 × 204
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 102
OctaFX-Real2
1.02 × 53
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
18 더...
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
리뷰 없음
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.