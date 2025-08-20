- 자본
- 축소
트레이드:
248
이익 거래:
169 (68.14%)
손실 거래:
79 (31.85%)
최고의 거래:
20.52 USD
최악의 거래:
-57.49 USD
총 수익:
724.60 USD (3 379 833 pips)
총 손실:
-795.30 USD (3 663 926 pips)
연속 최대 이익:
13 (72.73 USD)
연속 최대 이익:
72.73 USD (13)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
45.86%
최대 입금량:
107.71%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
57 (22.98%)
숏(주식차입매도):
191 (77.02%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
4.29 USD
평균 손실:
-10.07 USD
연속 최대 손실:
5 (-80.01 USD)
연속 최대 손실:
-80.01 USD (5)
월별 성장률:
-33.26%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
122.26 USD
최대한의:
178.94 USD (65.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.05% (178.94 USD)
자본금별:
31.33% (75.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|120
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|9
|XAGUSD
|7
|EURJPY
|6
|XTIUSD
|6
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-29
|XAUUSD
|-123
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|45
|EURJPY
|-3
|XTIUSD
|20
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|-2
|NZDUSD
|-3
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-276K
|XAUUSD
|-9.9K
|USDJPY
|836
|XAGUSD
|898
|EURJPY
|-1.1K
|XTIUSD
|202
|GBPUSD
|875
|USDCAD
|185
|GBPJPY
|-393
|NZDUSD
|-284
|AUDUSD
|69
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|131
|EURUSD
|7
|USDCHF
|5
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.52 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +72.73 USD
연속 최대 손실: -80.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.01 × 70
|
Tickmill-Live05
|0.10 × 50
|
ICMarketsSC-Live06
|0.27 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
Pepperstone-Edge11
|0.43 × 84
|
Exness-Real
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real5
|0.45 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.50 × 6
|
OctaFX-Real
|0.78 × 923
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.88 × 204
|
ICMarketsSC-Live03
|0.92 × 102
|
OctaFX-Real2
|1.02 × 53
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
EGlobal-Cent6
|1.14 × 456
I've been on a journey as a trader since 2020, navigating the markets with a blend of technical and fundamental analysis as my primary compass for every trading decision.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-56%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
17
0%
248
68%
46%
0.91
-0.29
USD
USD
76%
1:200