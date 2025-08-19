SinyallerBölümler
Hassan Sarfraz

Master Portfolio

Hassan Sarfraz
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
42 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.29%)
En iyi işlem:
7.12 USD
En kötü işlem:
-13.59 USD
Brüt kâr:
79.57 USD (82 732 pips)
Brüt zarar:
-75.14 USD (10 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (42.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.47 USD (21)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
2.46%
Maks. mevduat yükü:
13.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
33 (67.35%)
Satış işlemleri:
16 (32.65%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-10.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.19 USD (2)
Aylık büyüme:
-7.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
44.76 USD (12.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.89% (44.76 USD)
Varlığa göre:
4.35% (14.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 20
XAUUSD 13
USTEC 8
BTCUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -17
XAUUSD 14
USTEC -8
BTCUSD 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -258
XAUUSD 684
USTEC -4.1K
BTCUSD 75K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.12 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +42.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.47 × 38
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 8684
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
65 daha fazla...
Conservative set files trading BTCUSD, GOLD, USTEC, and USDJPY using Master EA.
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
