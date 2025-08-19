Этот сигнал основан на SwiftCap Master EA — многоактивной системе прорыва, созданной для устойчивого и контролируемого роста на основных рынках.



Ссылка на продукт: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

Сигнал использует официальные оптимизированные файлы наборов, разработанные для золота, BTCUSD, USTEC, USDJPY: Suggested_Set_Files.zip

Параметры риска

Каждая сделка предполагает риск 4% в зависимости от текущего остатка на счете.

Требования к брокеру

Рекомендуется использовать этот сигнал с высококачественным брокером, который предлагает узкие спреды и надежное исполнение.

Рекомендуемый брокер: https://icmarkets.com/?camp=85950

Дополнительные примечания

Мартингейл и сетка не используются.

Все позиции защищены фиксированным стоп-лоссом и управляются динамической системой трейлинг-стопа.

Сделки совершаются только тогда, когда советник обнаруживает явные условия пробоя на поддерживаемых рынках.

Этот сигнал идеально подходит для пользователей, которым нужна последовательная автоматическая торговля на основе прозрачной и проверенной стратегии советника.