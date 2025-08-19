СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SwiftCap Master EA Portfolio
Hassan Sarfraz

SwiftCap Master EA Portfolio

Hassan Sarfraz
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
123 (89.13%)
Убыточных трейдов:
15 (10.87%)
Лучший трейд:
11.06 USD
Худший трейд:
-15.53 USD
Общая прибыль:
274.22 USD (189 450 pips)
Общий убыток:
-151.58 USD (59 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (71.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.45 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
2.46%
Макс. загрузка депозита:
13.80%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
90 (65.22%)
Коротких трейдов:
48 (34.78%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
2.23 USD
Средний убыток:
-10.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-26.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.19 USD (2)
Прирост в месяц:
10.73%
Годовой прогноз:
130.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.82 USD (13.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.48% (46.82 USD)
По эквити:
4.35% (14.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 60
XAUUSD 37
BTCUSD 21
USTEC 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 51
XAUUSD 24
BTCUSD 36
USTEC 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 725
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 124K
USTEC 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.06 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +71.45 USD
Макс. убыток в серии: -26.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 8934
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 192
Exness-MT5Real7
2.82 × 99
еще 68...
Этот сигнал основан на SwiftCap Master EA — многоактивной системе прорыва, созданной для устойчивого и контролируемого роста на основных рынках.

Ссылка на продукт: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

Сигнал использует официальные оптимизированные файлы наборов, разработанные для золота, BTCUSD, USTEC, USDJPY: Suggested_Set_Files.zip

Параметры риска
Каждая сделка предполагает риск 4% в зависимости от текущего остатка на счете.

----------------------

Требования к брокеру
Рекомендуется использовать этот сигнал с высококачественным брокером, который предлагает узкие спреды и надежное исполнение.
Рекомендуемый брокер: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Дополнительные примечания

  • Мартингейл и сетка не используются.

  • Все позиции защищены фиксированным стоп-лоссом и управляются динамической системой трейлинг-стопа.

  • Сделки совершаются только тогда, когда советник обнаруживает явные условия пробоя на поддерживаемых рынках.

Этот сигнал идеально подходит для пользователей, которым нужна последовательная автоматическая торговля на основе прозрачной и проверенной стратегии советника.


Нет отзывов
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SwiftCap Master EA Portfolio
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
423
USD
19
100%
138
89%
2%
1.80
0.89
USD
13%
1:500
