- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|60
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|21
|USTEC
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|51
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|36
|USTEC
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|725
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|124K
|USTEC
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 8934
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 192
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 99
Этот сигнал основан на SwiftCap Master EA — многоактивной системе прорыва, созданной для устойчивого и контролируемого роста на основных рынках.
Ссылка на продукт: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
---------------------
Сигнал использует официальные оптимизированные файлы наборов, разработанные для золота, BTCUSD, USTEC, USDJPY: Suggested_Set_Files.zip
Параметры риска
Каждая сделка предполагает риск 4% в зависимости от текущего остатка на счете.
----------------------
Требования к брокеру
Рекомендуется использовать этот сигнал с высококачественным брокером, который предлагает узкие спреды и надежное исполнение.
Рекомендуемый брокер: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
Дополнительные примечания
-
Мартингейл и сетка не используются.
-
Все позиции защищены фиксированным стоп-лоссом и управляются динамической системой трейлинг-стопа.
-
Сделки совершаются только тогда, когда советник обнаруживает явные условия пробоя на поддерживаемых рынках.
Этот сигнал идеально подходит для пользователей, которым нужна последовательная автоматическая торговля на основе прозрачной и проверенной стратегии советника.
USD
USD
USD