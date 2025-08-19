Dieses Signal wird von SwiftCap Master EA bereitgestellt, einem Multi-Asset-Breakout-System, das für ein stetiges und kontrolliertes Wachstum in den wichtigsten Märkten entwickelt wurde.



Produktlink: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

Das Signal verwendet die offiziellen, optimierten Setdateien für Gold, BTCUSD, USTEC und USDJPY: Recommended_Set_Files.zip

Risikoparameter

Bei jedem Trade wird ein Risiko von 4 % auf Basis des aktuellen Kontostands angewendet.

----------------------

Anforderungen an den Makler

Es wird empfohlen, dieses Signal mit einem qualitativ hochwertigen Broker zu verwenden, der enge Spreads und eine zuverlässige Ausführung bietet.

Empfohlener Broker: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Zusätzliche Anmerkungen

Es wird weder ein Martingal noch ein Grid verwendet.

Alle Positionen sind mit einem festen Stop-Loss abgesichert und werden mit einem dynamischen Trailing-Stop-System verwaltet.

Trades werden nur dann ausgeführt, wenn der EA klare Ausbruchsbedingungen in allen unterstützten Märkten erkennt.

Dieses Signal ist ideal für Nutzer, die konsistenten, automatisierten Handel auf Basis einer transparenten und bewährten EA-Strategie wünschen.