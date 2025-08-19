- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|60
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|21
|USTEC
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|51
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|36
|USTEC
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|725
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|124K
|USTEC
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 8934
|
ICMarketsSC-MT5
|2.63 × 196
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 99
Dieses Signal wird von SwiftCap Master EA bereitgestellt, einem Multi-Asset-Breakout-System, das für ein stetiges und kontrolliertes Wachstum in den wichtigsten Märkten entwickelt wurde.
Produktlink: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
---------------------
Das Signal verwendet die offiziellen, optimierten Setdateien für Gold, BTCUSD, USTEC und USDJPY: Recommended_Set_Files.zip
Risikoparameter
Bei jedem Trade wird ein Risiko von 4 % auf Basis des aktuellen Kontostands angewendet.
----------------------
Anforderungen an den Makler
Es wird empfohlen, dieses Signal mit einem qualitativ hochwertigen Broker zu verwenden, der enge Spreads und eine zuverlässige Ausführung bietet.
Empfohlener Broker: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
Zusätzliche Anmerkungen
-
Es wird weder ein Martingal noch ein Grid verwendet.
-
Alle Positionen sind mit einem festen Stop-Loss abgesichert und werden mit einem dynamischen Trailing-Stop-System verwaltet.
-
Trades werden nur dann ausgeführt, wenn der EA klare Ausbruchsbedingungen in allen unterstützten Märkten erkennt.
Dieses Signal ist ideal für Nutzer, die konsistenten, automatisierten Handel auf Basis einer transparenten und bewährten EA-Strategie wünschen.
