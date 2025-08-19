SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SwiftCap Master EA Portfolio
Hassan Sarfraz

SwiftCap Master EA Portfolio

Hassan Sarfraz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
123 (89.13%)
Verlusttrades:
15 (10.87%)
Bester Trade:
11.06 USD
Schlechtester Trade:
-15.53 USD
Bruttoprofit:
274.22 USD (189 450 pips)
Bruttoverlust:
-151.58 USD (59 613 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (71.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.45 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
2.46%
Max deposit load:
13.80%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
2.62
Long-Positionen:
90 (65.22%)
Short-Positionen:
48 (34.78%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-26.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.73%
Jahresprognose:
130.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
46.82 USD (13.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.48% (46.82 USD)
Kapital:
4.35% (14.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 60
XAUUSD 37
BTCUSD 21
USTEC 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 51
XAUUSD 24
BTCUSD 36
USTEC 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 725
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 124K
USTEC 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.06 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 8934
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 196
Exness-MT5Real7
2.81 × 99
noch 68 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Dieses Signal wird von SwiftCap Master EA bereitgestellt, einem Multi-Asset-Breakout-System, das für ein stetiges und kontrolliertes Wachstum in den wichtigsten Märkten entwickelt wurde.

Produktlink: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

Das Signal verwendet die offiziellen, optimierten Setdateien für Gold, BTCUSD, USTEC und USDJPY: Recommended_Set_Files.zip

Risikoparameter
Bei jedem Trade wird ein Risiko von 4 % auf Basis des aktuellen Kontostands angewendet.

----------------------

Anforderungen an den Makler
Es wird empfohlen, dieses Signal mit einem qualitativ hochwertigen Broker zu verwenden, der enge Spreads und eine zuverlässige Ausführung bietet.
Empfohlener Broker: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Zusätzliche Anmerkungen

  • Es wird weder ein Martingal noch ein Grid verwendet.

  • Alle Positionen sind mit einem festen Stop-Loss abgesichert und werden mit einem dynamischen Trailing-Stop-System verwaltet.

  • Trades werden nur dann ausgeführt, wenn der EA klare Ausbruchsbedingungen in allen unterstützten Märkten erkennt.

Dieses Signal ist ideal für Nutzer, die konsistenten, automatisierten Handel auf Basis einer transparenten und bewährten EA-Strategie wünschen.


Keine Bewertungen
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SwiftCap Master EA Portfolio
30 USD pro Monat
41%
0
0
USD
423
USD
19
100%
138
89%
2%
1.80
0.89
USD
13%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.