- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
138
盈利交易:
123 (89.13%)
亏损交易:
15 (10.87%)
最好交易:
11.06 USD
最差交易:
-15.53 USD
毛利:
274.22 USD (189 450 pips)
毛利亏损:
-151.58 USD (59 613 pips)
最大连续赢利:
27 (71.45 USD)
最大连续盈利:
71.45 USD (27)
夏普比率:
0.20
交易活动:
2.46%
最大入金加载:
13.80%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
2.62
长期交易:
90 (65.22%)
短期交易:
48 (34.78%)
利润因子:
1.81
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
2.23 USD
平均损失:
-10.11 USD
最大连续失误:
2 (-26.19 USD)
最大连续亏损:
-26.19 USD (2)
每月增长:
10.73%
年度预测:
130.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
46.82 USD (13.48%)
相对跌幅:
结余:
13.48% (46.82 USD)
净值:
4.35% (14.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|60
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|21
|USTEC
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|51
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|36
|USTEC
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|725
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|124K
|USTEC
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.06 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +71.45 USD
最大连续亏损: -26.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 8934
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 192
|
Exness-MT5Real7
|2.77 × 99
该信号由SwiftCap Master EA提供支持，这是一个多资产突破系统，旨在实现主要市场的稳定可控增长。
产品链接： https://www.mql5.com/en/market/product/141855
---------------------
该信号使用官方针对黄金、BTCUSD、USTEC 和 USDJPY 开发的优化数据集文件： Recommendation_Set_Files.zip
风险参数
每笔交易均采用基于当前账户余额的4% 风险。
----------------------
经纪人要求
建议将此信号与提供低点差和可靠执行的高质量经纪商一起使用。
推荐经纪商： https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
补充说明
-
未使用马丁格尔或网格。
-
所有仓位均采用固定止损保护，并采用动态追踪止损系统进行管理。
-
只有当EA检测到支持的市场出现明显的突破条件时才会进行交易。
对于希望基于透明且经过验证的EA策略进行持续、自动交易的用户来说，此信号是理想之选。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
423
USD
USD
19
100%
138
89%
2%
1.80
0.89
USD
USD
13%
1:500