Hassan Sarfraz

SwiftCap Master EA Portfolio

Hassan Sarfraz
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
138
盈利交易:
123 (89.13%)
亏损交易:
15 (10.87%)
最好交易:
11.06 USD
最差交易:
-15.53 USD
毛利:
274.22 USD (189 450 pips)
毛利亏损:
-151.58 USD (59 613 pips)
最大连续赢利:
27 (71.45 USD)
最大连续盈利:
71.45 USD (27)
夏普比率:
0.20
交易活动:
2.46%
最大入金加载:
13.80%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
2.62
长期交易:
90 (65.22%)
短期交易:
48 (34.78%)
利润因子:
1.81
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
2.23 USD
平均损失:
-10.11 USD
最大连续失误:
2 (-26.19 USD)
最大连续亏损:
-26.19 USD (2)
每月增长:
10.73%
年度预测:
130.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
46.82 USD (13.48%)
相对跌幅:
结余:
13.48% (46.82 USD)
净值:
4.35% (14.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 60
XAUUSD 37
BTCUSD 21
USTEC 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 51
XAUUSD 24
BTCUSD 36
USTEC 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 725
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 124K
USTEC 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.06 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +71.45 USD
最大连续亏损: -26.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 8934
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 192
Exness-MT5Real7
2.77 × 99
68 更多...
该信号由SwiftCap Master EA提供支持，这是一个多资产突破系统，旨在实现主要市场的稳定可控增长。

产品链接： https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

该信号使用官方针对黄金、BTCUSD、USTEC 和 USDJPY 开发的优化数据集文件： Recommendation_Set_Files.zip

风险参数
每笔交易均采用基于当前账户余额的4% 风险

----------------------

经纪人要求
建议将此信号与提供低点差和可靠执行的高质量经纪商一起使用。
推荐经纪商： https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

补充说明

  • 未使用马丁格尔或网格。

  • 所有仓位均采用固定止损保护，并采用动态追踪止损系统进行管理。

  • 只有当EA检测到支持的市场出现明显的突破条件时才会进行交易。

对于希望基于透明且经过验证的EA策略进行持续、自动交易的用户来说，此信号是理想之选。


没有评论
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
