シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SwiftCap Master EA Portfolio
Hassan Sarfraz

SwiftCap Master EA Portfolio

Hassan Sarfraz
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
138
利益トレード:
123 (89.13%)
損失トレード:
15 (10.87%)
ベストトレード:
11.06 USD
最悪のトレード:
-15.53 USD
総利益:
274.22 USD (189 450 pips)
総損失:
-151.58 USD (59 613 pips)
最大連続の勝ち:
27 (71.45 USD)
最大連続利益:
71.45 USD (27)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
2.46%
最大入金額:
13.80%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
2.62
長いトレード:
90 (65.22%)
短いトレード:
48 (34.78%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
2.23 USD
平均損失:
-10.11 USD
最大連続の負け:
2 (-26.19 USD)
最大連続損失:
-26.19 USD (2)
月間成長:
10.73%
年間予想:
130.24%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
46.82 USD (13.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.48% (46.82 USD)
エクイティによる:
4.35% (14.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 60
XAUUSD 37
BTCUSD 21
USTEC 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 51
XAUUSD 24
BTCUSD 36
USTEC 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 725
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 124K
USTEC 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.06 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +71.45 USD
最大連続損失: -26.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 8934
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 196
Exness-MT5Real7
2.77 × 99
68 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

このシグナルは、主要市場全体での安定した制御された成長を実現するために構築されたマルチアセットブレイクアウトシステムであるSwiftCap Master EAによって実行されます。

製品リンク: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

シグナルは、ゴールド、BTCUSD、USTEC、USDJPY用に開発された公式の最適化セットファイルを使用します: Recommended_Set_Files.zip

リスクパラメータ
各取引では、当座預金残高に基づいて4% のリスクが適用されます。

----------------------

ブローカーの要件
このシグナルは、狭いスプレッドと信頼性の高い実行を提供する高品質のブローカーで使用することをお勧めします。
推奨ブローカー: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

追加メモ

  • マーチンゲールやグリッドは使用されません。

  • すべてのポジションは固定ストップロスで保護され、動的トレーリングストップ システムで管理されます。

  • 取引は、EA がサポートされている市場全体でクリーンなブレイクアウト条件を検出した場合にのみ行われます。

このシグナルは、透明性が高く実証済みの EA 戦略に基づいた一貫性のある自動取引を希望するユーザーに最適です。


レビューなし
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SwiftCap Master EA Portfolio
30 USD/月
41%
0
0
USD
423
USD
19
100%
138
89%
2%
1.80
0.89
USD
13%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください