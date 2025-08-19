このシグナルは、主要市場全体での安定した制御された成長を実現するために構築されたマルチアセットブレイクアウトシステムであるSwiftCap Master EAによって実行されます。



製品リンク: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

シグナルは、ゴールド、BTCUSD、USTEC、USDJPY用に開発された公式の最適化セットファイルを使用します: Recommended_Set_Files.zip

リスクパラメータ

各取引では、当座預金残高に基づいて4% のリスクが適用されます。

----------------------

ブローカーの要件

このシグナルは、狭いスプレッドと信頼性の高い実行を提供する高品質のブローカーで使用することをお勧めします。

推奨ブローカー: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

追加メモ

マーチンゲールやグリッドは使用されません。

すべてのポジションは固定ストップロスで保護され、動的トレーリングストップ システムで管理されます。

取引は、EA がサポートされている市場全体でクリーンなブレイクアウト条件を検出した場合にのみ行われます。

このシグナルは、透明性が高く実証済みの EA 戦略に基づいた一貫性のある自動取引を希望するユーザーに最適です。