Hassan Sarfraz

SwiftCap Master EA Portfolio

Hassan Sarfraz
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
123 (89.13%)
Transacciones Irrentables:
15 (10.87%)
Mejor transacción:
11.06 USD
Peor transacción:
-15.53 USD
Beneficio Bruto:
274.22 USD (189 450 pips)
Pérdidas Brutas:
-151.58 USD (59 613 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (71.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.45 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
2.46%
Carga máxima del depósito:
13.80%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
2.62
Transacciones Largas:
90 (65.22%)
Transacciones Cortas:
48 (34.78%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
0.89 USD
Beneficio medio:
2.23 USD
Pérdidas medias:
-10.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-26.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
10.73%
Pronóstico anual:
130.24%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
46.82 USD (13.48%)
Reducción relativa:
De balance:
13.48% (46.82 USD)
De fondos:
4.35% (14.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 60
XAUUSD 37
BTCUSD 21
USTEC 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 51
XAUUSD 24
BTCUSD 36
USTEC 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 725
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 124K
USTEC 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.06 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +71.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 8934
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 196
Exness-MT5Real7
2.77 × 99
otros 68...
Esta señal está impulsada por SwiftCap Master EA , un sistema de ruptura de múltiples activos creado para un crecimiento constante y controlado en los principales mercados.

Enlace del producto: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

La señal utiliza los archivos oficiales optimizados desarrollados para Gold, BTCUSD, USTEC, USDJPY: Recommended_Set_Files.zip

Parámetros de riesgo
Cada operación supone un riesgo del 4% en función del saldo de la cuenta corriente.

----------------------

Requisitos del corredor
Se recomienda utilizar esta señal con un bróker de alta calidad que ofrezca spreads ajustados y una ejecución confiable.
Corredor sugerido: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Notas adicionales

  • No se utiliza martingala ni cuadrícula.

  • Todas las posiciones están protegidas con un stop loss fijo y gestionadas con un sistema de trailing-stop dinámico.

  • Las operaciones se realizan solo cuando el EA detecta condiciones de ruptura limpias en los mercados compatibles.

Esta señal es ideal para usuarios que desean un trading consistente y automatizado basado en una estrategia EA transparente y probada.


2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SwiftCap Master EA Portfolio
30 USD al mes
41%
0
0
USD
423
USD
19
100%
138
89%
2%
1.80
0.89
USD
13%
1:500
