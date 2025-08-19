- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|60
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|21
|USTEC
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|51
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|36
|USTEC
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|725
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|124K
|USTEC
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 8934
|
ICMarketsSC-MT5
|2.63 × 196
|
Exness-MT5Real7
|2.77 × 99
Esta señal está impulsada por SwiftCap Master EA , un sistema de ruptura de múltiples activos creado para un crecimiento constante y controlado en los principales mercados.
Enlace del producto: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
---------------------
La señal utiliza los archivos oficiales optimizados desarrollados para Gold, BTCUSD, USTEC, USDJPY: Recommended_Set_Files.zip
Parámetros de riesgo
Cada operación supone un riesgo del 4% en función del saldo de la cuenta corriente.
----------------------
Requisitos del corredor
Se recomienda utilizar esta señal con un bróker de alta calidad que ofrezca spreads ajustados y una ejecución confiable.
Corredor sugerido: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
Notas adicionales
-
No se utiliza martingala ni cuadrícula.
-
Todas las posiciones están protegidas con un stop loss fijo y gestionadas con un sistema de trailing-stop dinámico.
-
Las operaciones se realizan solo cuando el EA detecta condiciones de ruptura limpias en los mercados compatibles.
Esta señal es ideal para usuarios que desean un trading consistente y automatizado basado en una estrategia EA transparente y probada.
USD
USD
USD