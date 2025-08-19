SignauxSections
Hassan Sarfraz

Master Portfolio

Hassan Sarfraz
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
41 (87.23%)
Perte trades:
6 (12.77%)
Meilleure transaction:
7.12 USD
Pire transaction:
-13.59 USD
Bénéfice brut:
77.91 USD (74 432 pips)
Perte brute:
-63.12 USD (10 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (42.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.47 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
2.46%
Charge de dépôt maximale:
13.80%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
31 (65.96%)
Courts trades:
16 (34.04%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
1.90 USD
Perte moyenne:
-10.52 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-26.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.19 USD (2)
Croissance mensuelle:
-3.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
44.76 USD (12.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.89% (44.76 USD)
Par fonds propres:
4.35% (14.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 19
XAUUSD 13
USTEC 8
BTCUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -5
XAUUSD 14
USTEC -8
BTCUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -59
XAUUSD 684
USTEC -4.1K
BTCUSD 67K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.12 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +42.47 USD
Perte consécutive maximale: -26.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.47 × 38
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 8669
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
65 plus...
Conservative set files trading BTCUSD, GOLD, USTEC, and USDJPY using Master EA.
Aucun avis
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
