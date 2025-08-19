SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SwiftCap Master EA Portfolio
Hassan Sarfraz

SwiftCap Master EA Portfolio

Hassan Sarfraz
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
123 (89.13%)
Negociações com perda:
15 (10.87%)
Melhor negociação:
11.06 USD
Pior negociação:
-15.53 USD
Lucro bruto:
274.22 USD (189 450 pips)
Perda bruta:
-151.58 USD (59 613 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (71.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.45 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
2.46%
Depósito máximo carregado:
13.80%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
2.62
Negociações longas:
90 (65.22%)
Negociações curtas:
48 (34.78%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
0.89 USD
Lucro médio:
2.23 USD
Perda média:
-10.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-26.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.19 USD (2)
Crescimento mensal:
10.73%
Previsão anual:
130.24%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
46.82 USD (13.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.48% (46.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.35% (14.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 60
XAUUSD 37
BTCUSD 21
USTEC 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 51
XAUUSD 24
BTCUSD 36
USTEC 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 725
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 124K
USTEC 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.06 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +71.45 USD
Máxima perda consecutiva: -26.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 8934
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 196
Exness-MT5Real7
2.77 × 99
68 mais ...
Este sinal é fornecido pelo SwiftCap Master EA , um sistema de rompimento de múltiplos ativos desenvolvido para um crescimento constante e controlado nos principais mercados.

Link do produto: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

O sinal utiliza os arquivos de conjunto otimizados oficiais desenvolvidos para Ouro, BTCUSD, USTEC e USDJPY: Recommended_Set_Files.zip

Parâmetros de risco
Cada operação envolve um risco de 4% com base no saldo atual da conta.

----------------------

Requisitos do corretor
Recomenda-se usar este sinal com uma corretora de alta qualidade que ofereça spreads reduzidos e execução confiável.
Corretora sugerida: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Notas adicionais

  • Não se utilizam sistemas de martingala ou grade.

  • Todas as posições são protegidas com um stop loss fixo e gerenciadas com um sistema dinâmico de trailing stop.

  • As negociações são realizadas somente quando o EA detecta condições claras de rompimento em mercados suportados.

Este sinal é ideal para usuários que desejam negociação automatizada e consistente, baseada em uma estratégia de EA (Expert Advisor) transparente e comprovada.


Sem comentários
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SwiftCap Master EA Portfolio
30 USD por mês
41%
0
0
USD
423
USD
19
100%
138
89%
2%
1.80
0.89
USD
13%
1:500
