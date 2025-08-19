Este sinal é fornecido pelo SwiftCap Master EA , um sistema de rompimento de múltiplos ativos desenvolvido para um crescimento constante e controlado nos principais mercados.



Link do produto: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

---------------------

O sinal utiliza os arquivos de conjunto otimizados oficiais desenvolvidos para Ouro, BTCUSD, USTEC e USDJPY: Recommended_Set_Files.zip

Parâmetros de risco

Cada operação envolve um risco de 4% com base no saldo atual da conta.

----------------------

Requisitos do corretor

Recomenda-se usar este sinal com uma corretora de alta qualidade que ofereça spreads reduzidos e execução confiável.

Corretora sugerida: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Notas adicionais

Não se utilizam sistemas de martingala ou grade.

Todas as posições são protegidas com um stop loss fixo e gerenciadas com um sistema dinâmico de trailing stop.

As negociações são realizadas somente quando o EA detecta condições claras de rompimento em mercados suportados.

Este sinal é ideal para usuários que desejam negociação automatizada e consistente, baseada em uma estratégia de EA (Expert Advisor) transparente e comprovada.