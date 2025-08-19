- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|60
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|21
|USTEC
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|51
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|36
|USTEC
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|725
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|124K
|USTEC
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 8934
|
ICMarketsSC-MT5
|2.63 × 196
|
Exness-MT5Real7
|2.77 × 99
Este sinal é fornecido pelo SwiftCap Master EA , um sistema de rompimento de múltiplos ativos desenvolvido para um crescimento constante e controlado nos principais mercados.
Link do produto: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
---------------------
O sinal utiliza os arquivos de conjunto otimizados oficiais desenvolvidos para Ouro, BTCUSD, USTEC e USDJPY: Recommended_Set_Files.zip
Parâmetros de risco
Cada operação envolve um risco de 4% com base no saldo atual da conta.
----------------------
Requisitos do corretor
Recomenda-se usar este sinal com uma corretora de alta qualidade que ofereça spreads reduzidos e execução confiável.
Corretora sugerida: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
Notas adicionais
-
Não se utilizam sistemas de martingala ou grade.
-
Todas as posições são protegidas com um stop loss fixo e gerenciadas com um sistema dinâmico de trailing stop.
-
As negociações são realizadas somente quando o EA detecta condições claras de rompimento em mercados suportados.
Este sinal é ideal para usuários que desejam negociação automatizada e consistente, baseada em uma estratégia de EA (Expert Advisor) transparente e comprovada.
