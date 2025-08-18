Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 251 0.00 × 3 TitanFX-01 0.00 × 2 LQD1-Live01 0.33 × 27 XMGlobal-Real 9 0.43 × 5085 Exness-Real16 0.55 × 121 ForexClub-MT4 Real 2 Server 0.68 × 47 AxioryAsia-01Live 1.74 × 43 XMGlobal-Real 26 2.25 × 283