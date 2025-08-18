- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
26 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
22.01 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
111.89 USD (488 990 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
26 (111.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.89 USD (26)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
31.20%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (26.92%)
Satış işlemleri:
19 (73.08%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.30 USD
Ortalama kâr:
4.30 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.12% (80.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|9
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|20
|CHFJPY
|22
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPUSD
|0
|AUDCAD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|466
|CHFJPY
|622
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.01 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +111.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
TitanFX-01
|0.00 × 2
LQD1-Live01
|0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
|0.43 × 5085
Exness-Real16
|0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
|1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
|2.25 × 283
Fine
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
7%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
10
0%
26
100%
31%
n/a
4.30
USD
USD
5%
1:500