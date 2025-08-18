- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
45 (88.23%)
亏损交易:
6 (11.76%)
最好交易:
136.86 USD
最差交易:
-55.65 USD
毛利:
622.72 USD (516 517 pips)
毛利亏损:
-64.65 USD (1 180 pips)
最大连续赢利:
27 (195.57 USD)
最大连续盈利:
242.11 USD (9)
夏普比率:
0.41
交易活动:
78.22%
最大入金加载:
2.42%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
9.99
长期交易:
20 (39.22%)
短期交易:
31 (60.78%)
利润因子:
9.63
预期回报:
10.94 USD
平均利润:
13.84 USD
平均损失:
-10.78 USD
最大连续失误:
3 (-2.15 USD)
最大连续亏损:
-55.86 USD (2)
每月增长:
2.55%
年度预测:
30.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
55.86 USD (4.10%)
相对跌幅:
结余:
2.99% (55.86 USD)
净值:
48.45% (788.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|14
|CHFJPY
|11
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|160
|CHFJPY
|65
|GOLD
|292
|GBPUSD
|-35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPAUD
|6
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|1.9K
|CHFJPY
|1.3K
|GOLD
|24K
|GBPUSD
|-377
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPAUD
|156
|AUDCAD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +136.86 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +195.57 USD
最大连续亏损: -2.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Fine
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
35%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
23
0%
51
88%
78%
9.63
10.94
USD
USD
48%
1:500