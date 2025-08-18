信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Xtrade
Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 35%
XMGlobal-Real 9
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
51
盈利交易:
45 (88.23%)
亏损交易:
6 (11.76%)
最好交易:
136.86 USD
最差交易:
-55.65 USD
毛利:
622.72 USD (516 517 pips)
毛利亏损:
-64.65 USD (1 180 pips)
最大连续赢利:
27 (195.57 USD)
最大连续盈利:
242.11 USD (9)
夏普比率:
0.41
交易活动:
78.22%
最大入金加载:
2.42%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
9.99
长期交易:
20 (39.22%)
短期交易:
31 (60.78%)
利润因子:
9.63
预期回报:
10.94 USD
平均利润:
13.84 USD
平均损失:
-10.78 USD
最大连续失误:
3 (-2.15 USD)
最大连续亏损:
-55.86 USD (2)
每月增长:
2.55%
年度预测:
30.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
55.86 USD (4.10%)
相对跌幅:
结余:
2.99% (55.86 USD)
净值:
48.45% (788.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 14
CHFJPY 11
GOLD 7
GBPUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPAUD 2
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 160
CHFJPY 65
GOLD 292
GBPUSD -35
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPAUD 6
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 1.9K
CHFJPY 1.3K
GOLD 24K
GBPUSD -377
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPAUD 156
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +136.86 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +195.57 USD
最大连续亏损: -2.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
Fine
没有评论
2025.12.17 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.79% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
