Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 41%
XMGlobal-Real 9
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
55
이익 거래:
49 (89.09%)
손실 거래:
6 (10.91%)
최고의 거래:
164.54 USD
최악의 거래:
-55.65 USD
총 수익:
823.68 USD (519 731 pips)
총 손실:
-64.65 USD (1 180 pips)
연속 최대 이익:
27 (195.57 USD)
연속 최대 이익:
303.00 USD (11)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
80.45%
최대 입금량:
2.42%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
13.59
롱(주식매수):
21 (38.18%)
숏(주식차입매도):
34 (61.82%)
수익 요인:
12.74
기대수익:
13.80 USD
평균 이익:
16.81 USD
평균 손실:
-10.78 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.15 USD)
연속 최대 손실:
-55.86 USD (2)
월별 성장률:
7.42%
연간 예측:
90.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
55.86 USD (4.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.99% (55.86 USD)
자본금별:
48.45% (788.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 15
CHFJPY 14
GOLD 7
GBPUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPAUD 2
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD 325
CHFJPY 101
GOLD 292
GBPUSD -35
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPAUD 6
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD 3.6K
CHFJPY 2.9K
GOLD 24K
GBPUSD -377
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPAUD 156
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +164.54 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +195.57 USD
연속 최대 손실: -2.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
Fine
리뷰 없음
2026.01.07 08:47
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 22:11
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 15.43% of days out of the 175 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 21:11
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 15.43% of days out of the 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Xtrade
월별 100 USD
41%
0
0
USD
4.7K
USD
26
0%
55
89%
80%
12.74
13.80
USD
48%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.