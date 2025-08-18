- 자본
트레이드:
55
이익 거래:
49 (89.09%)
손실 거래:
6 (10.91%)
최고의 거래:
164.54 USD
최악의 거래:
-55.65 USD
총 수익:
823.68 USD (519 731 pips)
총 손실:
-64.65 USD (1 180 pips)
연속 최대 이익:
27 (195.57 USD)
연속 최대 이익:
303.00 USD (11)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
80.45%
최대 입금량:
2.42%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
13.59
롱(주식매수):
21 (38.18%)
숏(주식차입매도):
34 (61.82%)
수익 요인:
12.74
기대수익:
13.80 USD
평균 이익:
16.81 USD
평균 손실:
-10.78 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.15 USD)
연속 최대 손실:
-55.86 USD (2)
월별 성장률:
7.42%
연간 예측:
90.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
55.86 USD (4.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.99% (55.86 USD)
자본금별:
48.45% (788.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|15
|CHFJPY
|14
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|325
|CHFJPY
|101
|GOLD
|292
|GBPUSD
|-35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPAUD
|6
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|3.6K
|CHFJPY
|2.9K
|GOLD
|24K
|GBPUSD
|-377
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPAUD
|156
|AUDCAD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +164.54 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +195.57 USD
연속 최대 손실: -2.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
