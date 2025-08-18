SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Xtrade
Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
XMGlobal-Real 9
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
45 (88.23%)
Transacciones Irrentables:
6 (11.76%)
Mejor transacción:
136.86 USD
Peor transacción:
-55.65 USD
Beneficio Bruto:
622.72 USD (516 517 pips)
Pérdidas Brutas:
-64.65 USD (1 180 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (195.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
242.11 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
78.22%
Carga máxima del depósito:
2.42%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
9.99
Transacciones Largas:
20 (39.22%)
Transacciones Cortas:
31 (60.78%)
Factor de Beneficio:
9.63
Beneficio Esperado:
10.94 USD
Beneficio medio:
13.84 USD
Pérdidas medias:
-10.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-55.86 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.55%
Pronóstico anual:
30.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
55.86 USD (4.10%)
Reducción relativa:
De balance:
2.99% (55.86 USD)
De fondos:
48.45% (788.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 14
CHFJPY 11
GOLD 7
GBPUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPAUD 2
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 160
CHFJPY 65
GOLD 292
GBPUSD -35
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPAUD 6
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD 1.9K
CHFJPY 1.3K
GOLD 24K
GBPUSD -377
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPAUD 156
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +136.86 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +195.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Fine
No hay comentarios
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.79% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada