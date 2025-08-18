- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
45 (88.23%)
Transacciones Irrentables:
6 (11.76%)
Mejor transacción:
136.86 USD
Peor transacción:
-55.65 USD
Beneficio Bruto:
622.72 USD (516 517 pips)
Pérdidas Brutas:
-64.65 USD (1 180 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (195.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
242.11 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
78.22%
Carga máxima del depósito:
2.42%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
9.99
Transacciones Largas:
20 (39.22%)
Transacciones Cortas:
31 (60.78%)
Factor de Beneficio:
9.63
Beneficio Esperado:
10.94 USD
Beneficio medio:
13.84 USD
Pérdidas medias:
-10.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-55.86 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.55%
Pronóstico anual:
30.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
55.86 USD (4.10%)
Reducción relativa:
De balance:
2.99% (55.86 USD)
De fondos:
48.45% (788.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|14
|CHFJPY
|11
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|160
|CHFJPY
|65
|GOLD
|292
|GBPUSD
|-35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPAUD
|6
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|1.9K
|CHFJPY
|1.3K
|GOLD
|24K
|GBPUSD
|-377
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPAUD
|156
|AUDCAD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +136.86 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +195.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.33 × 27
|
XMGlobal-Real 9
|0.43 × 5085
|
Exness-Real16
|0.55 × 121
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.68 × 47
|
AxioryAsia-01Live
|1.74 × 43
|
XMGlobal-Real 26
|2.25 × 283
