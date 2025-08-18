SegnaliSezioni
Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 7%
XMGlobal-Real 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
26 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
22.01 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
111.89 USD (488 990 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
26 (111.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.89 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
31.20%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (26.92%)
Short Trade:
19 (73.08%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.30 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.12% (80.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 9
CHFJPY 4
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPUSD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 20
CHFJPY 22
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPUSD 0
AUDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 466
CHFJPY 622
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPUSD 6
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.01 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +111.89 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
Fine
Non ci sono recensioni
2025.09.23 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.29% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xtrade
100USD al mese
7%
0
0
USD
1.6K
USD
10
0%
26
100%
31%
n/a
4.30
USD
5%
1:500
