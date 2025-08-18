- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
26 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
22.01 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
111.89 USD (488 990 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
26 (111.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.89 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
31.20%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (26.92%)
Short Trade:
19 (73.08%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.30 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.12% (80.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|9
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|20
|CHFJPY
|22
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPUSD
|0
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|466
|CHFJPY
|622
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.01 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +111.89 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.33 × 27
|
XMGlobal-Real 9
|0.43 × 5085
|
Exness-Real16
|0.55 × 121
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.68 × 47
|
AxioryAsia-01Live
|1.74 × 43
|
XMGlobal-Real 26
|2.25 × 283
