- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
45 (88.23%)
損失トレード:
6 (11.76%)
ベストトレード:
136.86 USD
最悪のトレード:
-55.65 USD
総利益:
622.72 USD (516 517 pips)
総損失:
-64.65 USD (1 180 pips)
最大連続の勝ち:
27 (195.57 USD)
最大連続利益:
242.11 USD (9)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
78.22%
最大入金額:
2.42%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
9.99
長いトレード:
20 (39.22%)
短いトレード:
31 (60.78%)
プロフィットファクター:
9.63
期待されたペイオフ:
10.94 USD
平均利益:
13.84 USD
平均損失:
-10.78 USD
最大連続の負け:
3 (-2.15 USD)
最大連続損失:
-55.86 USD (2)
月間成長:
2.55%
年間予想:
30.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
55.86 USD (4.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.99% (55.86 USD)
エクイティによる:
48.45% (788.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|14
|CHFJPY
|11
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|160
|CHFJPY
|65
|GOLD
|292
|GBPUSD
|-35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPAUD
|6
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|1.9K
|CHFJPY
|1.3K
|GOLD
|24K
|GBPUSD
|-377
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPAUD
|156
|AUDCAD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +136.86 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +195.57 USD
最大連続損失: -2.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.33 × 27
|
XMGlobal-Real 9
|0.43 × 5085
|
Exness-Real16
|0.55 × 121
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.68 × 47
|
AxioryAsia-01Live
|1.74 × 43
|
XMGlobal-Real 26
|2.25 × 283
