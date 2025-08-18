シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Xtrade
Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 35%
XMGlobal-Real 9
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
45 (88.23%)
損失トレード:
6 (11.76%)
ベストトレード:
136.86 USD
最悪のトレード:
-55.65 USD
総利益:
622.72 USD (516 517 pips)
総損失:
-64.65 USD (1 180 pips)
最大連続の勝ち:
27 (195.57 USD)
最大連続利益:
242.11 USD (9)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
78.22%
最大入金額:
2.42%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
9.99
長いトレード:
20 (39.22%)
短いトレード:
31 (60.78%)
プロフィットファクター:
9.63
期待されたペイオフ:
10.94 USD
平均利益:
13.84 USD
平均損失:
-10.78 USD
最大連続の負け:
3 (-2.15 USD)
最大連続損失:
-55.86 USD (2)
月間成長:
2.55%
年間予想:
30.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
55.86 USD (4.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.99% (55.86 USD)
エクイティによる:
48.45% (788.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 14
CHFJPY 11
GOLD 7
GBPUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPAUD 2
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD 160
CHFJPY 65
GOLD 292
GBPUSD -35
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPAUD 6
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD 1.9K
CHFJPY 1.3K
GOLD 24K
GBPUSD -377
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPAUD 156
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +136.86 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +195.57 USD
最大連続損失: -2.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Fine
レビューなし
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.79% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録