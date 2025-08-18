SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Xtrade
Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 35%
XMGlobal-Real 9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
45 (88.23%)
Negociações com perda:
6 (11.76%)
Melhor negociação:
136.86 USD
Pior negociação:
-55.65 USD
Lucro bruto:
622.72 USD (516 517 pips)
Perda bruta:
-64.65 USD (1 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (195.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
242.11 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
78.22%
Depósito máximo carregado:
2.42%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
9.99
Negociações longas:
20 (39.22%)
Negociações curtas:
31 (60.78%)
Fator de lucro:
9.63
Valor esperado:
10.94 USD
Lucro médio:
13.84 USD
Perda média:
-10.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.86 USD (2)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
30.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
55.86 USD (4.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.99% (55.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.45% (788.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 14
CHFJPY 11
GOLD 7
GBPUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPAUD 2
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 160
CHFJPY 65
GOLD 292
GBPUSD -35
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPAUD 6
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD 1.9K
CHFJPY 1.3K
GOLD 24K
GBPUSD -377
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPAUD 156
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +136.86 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +195.57 USD
Máxima perda consecutiva: -2.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.79% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
