Negociações:
51
Negociações com lucro:
45 (88.23%)
Negociações com perda:
6 (11.76%)
Melhor negociação:
136.86 USD
Pior negociação:
-55.65 USD
Lucro bruto:
622.72 USD (516 517 pips)
Perda bruta:
-64.65 USD (1 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (195.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
242.11 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
78.22%
Depósito máximo carregado:
2.42%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
9.99
Negociações longas:
20 (39.22%)
Negociações curtas:
31 (60.78%)
Fator de lucro:
9.63
Valor esperado:
10.94 USD
Lucro médio:
13.84 USD
Perda média:
-10.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.86 USD (2)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
30.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
55.86 USD (4.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.99% (55.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.45% (788.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|14
|CHFJPY
|11
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|160
|CHFJPY
|65
|GOLD
|292
|GBPUSD
|-35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPAUD
|6
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|1.9K
|CHFJPY
|1.3K
|GOLD
|24K
|GBPUSD
|-377
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPAUD
|156
|AUDCAD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +136.86 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +195.57 USD
Máxima perda consecutiva: -2.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.33 × 27
|
XMGlobal-Real 9
|0.43 × 5085
|
Exness-Real16
|0.55 × 121
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.68 × 47
|
AxioryAsia-01Live
|1.74 × 43
|
XMGlobal-Real 26
|2.25 × 283
